Landstræner før EM-premiere: - Det handler ikke så meget om taktik

Pernille Harder Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Belgien er den første modstander for de danske landsholdskvinder, når EM-slutrunden går i gang søndag aften.

Det danske kvindelandshold skal søndag forsøge at åbne det forestående EM i Holland med en sejr over Belgien.

Landstræner Nils Nielsen og hans spillere kender den kommende modstander så indgående, at intet kan overraske dem.

Men belgierne kender også Danmark ud og ind.

- Vi mødte dem to gange sidste år, og de vandt den ene kamp, og vi vandt den anden. Det var meget lige i begge kampe - men hvad jeg lærte jeg? For at være ærlig - ikke noget nyt. Ikke noget vi ikke vidste i forvejen.

- Når vi møder dem, så handler det om den specifikke dag og ikke så meget om taktik, siger Nils Nielsen på et pressemøde før åbningskampen på De Graafschaps hjemmebane.

- Vi ved, hvordan de spiller, og de ved også, hvordan vi spiller, så det handler om de beslutninger, der tages i kampen. Hvem er skarpest i hovedet. Hvis de er hurtigere i hovedet end os, vil de gøre det svært for os, siger han.

Danskerne skal især tage sig i agt i forbindelse med standardsituationer, da Belgien er gode på hovedstød i boksen. Og kommer modstanderne først foran, så er belgierne gode til at forsvare et resultat hjem.

Hvis Danmark skal nå langt i turneringen, så skal åbningskampen helst vindes. Senere venter endnu hårdere gruppekampe mod de hollandske værter og Norge.

- For Belgien og Danmark gælder det, at vi er vi er outsidere i gruppen.

- Så det vil give et boost at slå dem, og vejen videre bliver hård for det hold, der taber.

- Men det vil ikke være overstået med et nederlag, for gruppen er så tæt. Der er ikke nogen stor favorit i gruppen - jeg ser ikke Holland som storfavorit, desværre, siger Nils Nielsen henvendt til de hollandske officials og frivillige i pressecentret.

- Vinderen af kampen mod Belgien får to chancer for at nå kvartfinalen, da jeg tror, seks point er nok til at komme videre, tilføjer han med henvisning til de senere gruppekampe mod Holland og Norge.

Ved sin side har landstræneren på podiet i pressecentret forsvarsspilleren Janni Arnth og venstrekanten Katrine Veje.

De to spillere føler sig klar til kamp efter flere uges nedtælling inkluderende et overraskende testnederlag til Østrig i sidste uge. Det lidt bekymrende nederlag fylder intet hos de to spillere.

- Vi har ikke talt så meget om den kamp. Den skulle bare glemmes, og så har vi forberedt os på den næste.

- Vi er klar, og alle i gruppen er glade, og vi har trænet godt. Vi er klar til kamp, siger Katrine Veje.

Danmark har historisk set et stærkt greb på Belgien med otte sejre i ti kampe, en enkelt uafgjort og et nederlag.

Belgien er debutanter til EM, mens Danmark endnu har til gode at vinde den første gruppekamp i forbindelse med et EM.

Søndagens opgør begynder klokken 20.45.