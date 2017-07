Mourinho: Zlatan kan måske vende tilbage til United

Den 35-årige Ibrahimovic var Uniteds topscorer sidste sæson med 28 mål i 46 kampe. Foto: Carl Recine / Scanpix Denmark

Manchester United-manager holder døren åben for Zlatan Ibrahimovic, hvis han kommer sig helt efter skade.

Zlatan Ibrahimovic har muligvis alligevel en fremtid hos Manchester United.

Klubbens manager, José Mourinho, holder døren åben for et overraskende gensyn med den svenske angriber i den engelske storklub, hvis han kommer sig helt over den alvorlige knæskade, der satte ham ud af spillet i slutningen af sidste sæson.

Ibrahimovic havde en etårig kontrakt med United, som umiddelbart valgte ikke at forlænge aftalen på grund af den skade, svenskeren pådrog sig i april i en Europa League-kamp mod Anderlecht.

Men Mourinho antyder fredag forud for en venskabskamp mod Los Angeles Galaxy i USA, at det kan der laves om på, skriver flere engelske medier.

- Hvis beslutningen er at blive og vente indtil december - han kan ikke være tilbage før - hvorfor så ikke vente? Vi taler og udveksler idéer, siger Mourinho på et pressemøde i Los Angeles ifølge Reuters.

- Hvorfor ikke vente på så god en spiller, der har givet os så meget, tilføjer han ifølge Manchester Evening News.

Som erstatning har klubben købt den belgiske angriber Romelu Lukaku fra Everton for 75 millioner pund.

Lukaku er blevet tildelt trøje nummer ni, som sad på Ibrahimovic sidste sæson.