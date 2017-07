Ung Ajax-spiller kommer ikke til at kunne tale, spise eller gå igen

Abdelhak Nouri bliver behandlet, mens Lasse Schöne og andre Ajax-spillere ser til. Foto: Getty Images

I værste fald vil Ajax-spilleren Abdelhak 'Appie' Nouri ikke længere kunne genkende personer igen.

De dårlige nyheder fortsætter for familien til Abdelhak 'Appie' Nouri, som for en uge siden faldt om med et hjertestop under en træningskamp for Ajax.

Først oplyste den hollandske klub, at en stor del af den unge hollænders hjerne er sat ud af funktion, og chancen for at genoprette disse centrale hjernefunktioner er nærmest nul.

Den ældste bror til den 20-årige Ajax-spiller har af læger nu fået at vide, hvad det konkret kommer til at betyde for fremtiden.

- Lægerne føler sig ikke sikre på, det går godt. Når han vågner igen, vil han ikke kunne tænke, spise, tale, gå, eller måske genkende personer igen. Men vi er ligeglade. Vi tror på, at Gud bestemmer det, siger Abderrahim Nouri til det hollandske medie AD.

Kollegaer og venner kommer ofte forbi huset, som beder for 'Appie'. Blandt andet har størstedelen af Ajax' senior- og ungdomshold været forbi.

Lasse Schöne og flere andre Ajax-spillere ankommer her til Abdelhak Nouris hus for at bede for den unge Ajax-spiller. Foto: Robin van Lonkhuijsen / Scanpix Denmark

Familien giver sender også dagligt bønner omhandlende ham.

- Skæbnen fortæller os, at vi skal acceptere det. Men vi beder for, han kommer sig. Vi tror på, at dette liv er midlertidigt, og at evigheden kommer efter. Men alle ville gerne have set ham score mål, siger broderen.

Klar til at blive flyttet

'Appie' Nouri kollapsede i det 70. minut under en træningskamp mellem Ajax og Werder Bremen. Han blev straks fløjet til et hospital i østrigske Insbruck, hvor han siden er blevet behandlet intensivt.

Det var her, det blev opdaget, at han led af uregelmæssigt hjerteslag .

De første meldinger gik på, at hverken hjerte eller hjerne havde taget skade. Noget som endte med at blive vekslet til dårlige nyheder.

Lægerne har godkendt, at Nouri snart kan blive flyttet til et hospital i Amsterdam for yderligere behandling.