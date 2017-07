AC Milan fortsætter vild sommer og henter Lazio-stjerne

Lucas Biglia (tv) i aktion mod Brasiliens Gabriel Jesus. Foto: SAEED KHAN / Scanpix Denmark

Argentinske Lucas Biglia skifter fra Lazio til AC Milan, hvor han har underskrevet en treårig aftale.

Den italienske fodboldklub AC Milan fortsætter sin opsigtsvækkende sommer og har nu hentet klubbens niende nye spiller i løbet af sommeren.

Den argentinske midtbanespiller Lucas Biglia skifter således til Milan fra Lazio, hvor han var anfører og en af holdets største profiler.

Biglia har underskrevet en treårig aftale, oplyser Milan på sin hjemmeside.

Der har længe gået rygter om, at 31-årige Biglia var på vej til den norditalienske klub, der for alvor har opgraderet hen over sommeren.

Hele ni nye spillere er det blevet til for Milan og klubbens kinesiske ejere.

Blandt nyindkøbene er forsvarsspilleren Leonardo Bonucci, der kom til i et bemærkelsesværdigt skifte fra Juventus.

Derudover har klubben hentet André Silva (fra Porto), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), Franck Kessie og Andrea Conti (Atalanta), Mateo Mussachio (Villarreal), Fabio Borini (Sunderland) og Hakan Çalhanoglu (Leverkusen).

Lucas Biglia skiftede i sommeren 2013 til Lazio, som han nu forlader efter fire år. Han fik debut for Argentina 2. september 2011 mod Portugal.