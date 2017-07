Danmark vinder åbningskamp ved EM efter drømmestart

Danmarks scoring efter bare seks minutter med Belgien blev kampens eneste.

Det blev forkrampet og nervøst, men endte med et dansk jubelbrøl.

De danske fodboldkvinder åbnede søndag EM i Holland med en 1-0-sejr over Belgien efter en tidlig scoring fra Sanne Troelsgaard.

Trods den gode start endte affæren i en ren overlevelseskamp for Danmark, der i det meste af opgøret blev trykket i bund.

Et belgisk målmandsdrop efter fem minutter banede i sidste ende vejen for den danske sejr.

Pernille Harder sendte et frispark lige ind på Justien Odeurs i det belgiske mål. Den usikre keeper vippede bolden på overliggeren, og så kunne Sanne Troelsgaard heade Danmark på 1-0.

Efter en stærk dansk indledning overtog Belgien styringen, og store dele af kampen kom til at foregå på Danmarks banehalvdel.

Kort efter føringsmålet fik Simone Boye i det danske forsvar afleveret bolden lige ud til en modspiller, og det var tæt på at koste dyrt.

Fejlen førte til et belgisk indlæg, hvor tre spillere stod fri i boksen - heldigvis for danskerne blev bolden headet over mål.

Umiddelbart efter pausen måtte målmand Stina Lykke levere et pragtredning, da hun nåede ud til stolpen på et nærgående belgisk forsøg fra Janice Cayman efter et hjørnespark.

Belgierne pumpede bolde ind i det danske straffesparkfelt, og det var nervøst og lige-ved-og-næsten i mange sekvenser helt frem mod slutningen.

Kort før tid endte et belgisk frispark på overliggeren, efter at bolden havde snittet et dansk hoved i feltet.

I den modsatte ende af banen kunne Nadia Nadim i et par situationer have bragt lidt ro på affæren, men angriberen var uskarp.

Nadim fik en dobbeltchance før pausen, men skudforsøgene endte i belgiske blokeringer.

Efter en lille time fik angriberen en endnu større chance, da en dansk tackling på kanten af straffesparksfeltet forpurrede en belgisk kontra. I stedet stod Nadim pludselig fri, men hun afsluttet lige på målmanden.

Danmark møder torsdag de hollandske EM-værter, der åbnede turneringen med en 1-0-sejr over Norge i gruppe A.

Dermed har Danmark og Holland hver tre point og Belgien og Norge nul.

De to bedste hold fra gruppen går videre til kvartfinalerne.

