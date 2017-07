Hollandske fodboldkvinder slår Norge i EM-åbner

EM-værterne fik sat gang i EM-feberen i Holland straks fra start med en 1-0-sejr over Norge i åbningskampen.

De hollandske værter åbnede søndag EM i kvindefodbold med en 1-0-sejr over Norge.

Shanice van de Sanden blev matchvinder med en hovedstødsscoring efter pausen foran et propfyldt stadion med plads til små 24.000 tilskuere i Utrecht.

Dermed fik hollænderne en fremragende start på slutrunden, hvor Danmark venter i den næste gruppekamp. Senere søndag aften skal danskerne i aktion mod Belgien i gruppe A.

Det var Hollands store stjerne Lieke Martens, der lagde op til føringsmålet med en aflevering fra venstrekanten. Shanice van de Sanden fandt et hul i det norske forsvar og headede værterne på 1-0.

Holland indledte kampen med et stormløb mod nordmændenes mål, men formåede ikke at profitere af de mange chancer. I stedet kom Norge bedre med og havde flere muligheder for at gå til pause med en føring.

Igen fra begyndelsen af anden halvleg pressede hollænderne på - denne gang med mere held. Efter 1-0-træfferen havde EM-værterne flere muligheder for at udbygge føringen.

På forhånd er Holland og Norge udråbt til favoritter til at nå kvartfinalerne fra gruppe A, hvor Danmark og Belgien anses som et par farlige outsidere.

Landstræner Nils Nielsens danske landshold går på banen mod Belgien søndag klokken 20.45 i Doetinchem.