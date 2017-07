Mourinho om Ronaldo-skifte: Det er 'mission impossible'

Mourinho og Ronaldo har tidligere arbejdet sammen, da manageren stod i spidsen for Real Madrid fra 2010 til 2013. Foto: JAIME REINA / Scanpix Denmark

José Mourinho mener ikke, det er muligt, at hente Ronaldo til Manchester United i dette transfervindue.

Manchester Uniteds manager, José Mourinho, afviser lørdag, at klubben vil forsøge at hente superstjernen Cristiano Ronaldo tilbage til Manchester i dette transfervindue.

- Jeg vil ikke spilde min tid på at tænke på spillere, der er "mission impossible", siger Mourinho lørdag i Los Angeles, efter Real Madrid har spillet træningskamp mod amerikanske L.A. Galaxy. Det skriver AFP.

Mourinho og Ronaldo har tidligere arbejdet sammen, da manageren stod i spidsen for Real Madrid fra 2010 til 2013.

Mourinho vurderer, at det er umuligt at lokke Ronaldo væk fra Real Madrid, som tingene ser ud lige nu, men han vil stadig gerne forstærke sin United-trup yderligere inden sæsonstart, bekræfter han.

Romelu Lukaku og Victor Lindelöf er kommet til klubben denne sommer.

Ronaldo spillede i Manchester United fra 2003 til 2009, inden han for et rekordbeløb blev hentet til den spanske hovedstad af Real Madrid. Han fik 196 kampe for "De Røde Djævle", og han nåede at score 84 mål for klubben.

Superstjernen har flere gange gennem de seneste år været sat i forbindelse med et skifte tilbage til Manchester United.

Træningskampen mod L.A. Galaxy blev vundet med 5-2. Marouane Fellaini, Anthony Martial og Henrikh Mkhitaryan scorede hver et mål, mens 19-årige Marcus Rashford nettede to gange.

Belgiske Lukaku fik spilletid i opgøret, men formåede ikke at score i sin debut.