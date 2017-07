Sánchez lufter skifteplaner: Vil spille Champions League

Wenger afviste samtidig, at angriberen, der har et år tilbage af sin kontrakt, har udtrykt ønske om at blive solgt. Foto: Dylan Martinez / Scanpix Denmark

Arsenals chilenske angriber antyder med udtalelse om Champions League, at han kan være på vej væk fra London.

Arsenals chilenske angriber Alexis Sánchez fastslår under et besøg i sit hjemland, at han ønsker at spille Champions League i næste sæson.

Udtalelsen er det hidtil klareste tegn på, at han gerne vil væk fra London-klubben.

- Jeg har truffet min beslutning, men nu er det op til Arsenal, siger Alexis Sánchez til chilenske Radio Sport. Det skriver Sky Sports.

- Det afhænger af dem (Arsenal, red.). Jeg må vente og se, hvad de ønsker. Min plan er at spille og vinde Champions League. Det er en drøm, jeg har haft, siden jeg var lille, tilføjer han.

Med en femteplads i sidste sæson er Arsenal for første gang i 20 år ikke kvalificeret til Champions League.

Den 28-årige Sanchez er blevet sat i forbindelse med et skifte til klubber som Bayern München og Paris Saint-Germain, som begge kan tilbyde Champions League-kampe.

Arsenal er disse dage i Australien. Her har holdet spillet to venskabskampe mod Sydney-hold fra den bedste australske liga, som led i forberedelserne til sæsonstarten i Premier League i august.

Med på turnéen er nyindkøbet fra Lyon, angriberen Alexandre Lacazette. Han scorede et mål i Arsenals første kamp i Sydney, mens det ikke lykkedes ham at komme på tavlen i den anden kamp, som Arsenal vandt 3-1.

Alexis Sánchez har derimod fået lov til at slappe af hjemme i Chile efter at have spillet Confederations Cup, oplyste Arsenals manager, Arsène Wenger, tidligere på ugen ifølge AFP.

Wenger afviste samtidig, at angriberen, der har et år tilbage af sin kontrakt, har udtrykt ønske om at blive solgt.

Sánchez kom til klubben fra Barcelona i 2014. Siden har han spillet 144 kampe for Arsenal og scoret 72 mål.