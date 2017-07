FCK-profil: - Vi har lang vej til Champions League

Youssef Toutouh. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

FC København mangler potentielt at spille fem kampe for at sikre billet til gruppespillet i Champions League.

FC Københavns midtbanespiller Youssef Toutouh kræver samlet sejr over de slovakiske mestre fra Zilina onsdag aften i Champions League-kvalifikationen.

I det første opgør i sidste uge vandt FCK med 3-1 på udebane, og kun avancement til tredje runde i kvalifikationen vil gøre Toutouh tilfreds.

- Det betyder alt at gå videre. Vi drømmer om Champions League, og vi skal helst i et europæisk gruppespil, som altid er vores målsætning, siger Toutouh til klubbens hjemmeside.

I sidste sæson var FCK med i Champions League-gruppespillet, og det skal helst gentages i år, mener Toutouh. Det kræver dog sejr over Zilina og to hold mere i kvalifikationen.

- Vi var med i Champions League, og det vil vi selvfølgelig også gerne i år, og det går vi 100 procent efter, selv om vi ved, at der er lang vej, og det bliver svært, siger han.

Vinder de danske fodboldmestre over Zilina venter enten svenske Malmö FF eller makedonske FK Vardar i næste kvalifikationsrunde.

Toutouh var med fra start i det første møde mod slovakkerne og ser frem til returmødet i København, efter at han stod over i lørdagens 1-1-kamp hjemme mod AaB i Superligaen på grund af karantæne.

- Jeg spillede ikke i weekenden, så jeg glæder mig rigtigt meget, og jeg håber selvfølgelig, at jeg kommer til at spille kampen.

- Jeg forventer, at det bliver en spændende kamp, de spillede rigtigt godt på kunstgræsset dernede, men det bliver noget helt andet i Telia Parken på græs, og hvis vi spiller vores spil, så bør vi gå videre.

- Vi har noget at revanchere ovenpå vores kamp mod AaB. Så jeg glæder mig og håber, at der kommer mange mennesker og hjælper os. Det har vi brug for, siger Toutouh.

Han hæfter sig ved, at holdet fik scoret tre gange i Slovakiet.

- De udebanemål, vi fik scoret dernede, betyder rigtigt meget. Det er et stærkt hold, og de er gode med bolden.

- Men vi ved også med os selv, at det er svært at komme i Telia Parken og vinde som udehold, og det skal vi vise igen på onsdag, siger Toutouh.

FCK har deltaget i gruppespillet i enten Europa League eller Champions League i 10 ud af de 11 seneste sæsoner.