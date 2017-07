Horsens forstærker sig med endnu en Vendsyssel-spiller

Midtbanespilleren tiltræder ved årsskiftet på en kontrakt gældende frem til sommeren 2020. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Midtbanespilleren Bjarke Jacobsen skifter ved årsskiftet fra Vendsyssel FF til AC Horsens på en fri transfer.

AC Horsens har forstærket truppen ved at hente Bjarke Jacobsen på en fri transfer i Vendsyssel FF.

Midtbanespilleren tiltræder ved årsskiftet på en kontrakt gældende frem til sommeren 2020.

Bjarke Jacobsen var et stort talent, da han skiftede fra AB til Vendsyssel i februar 2015, og han har siden udviklet sig yderligere i den næstbedste danske fodboldrække.

Horsens-træner Bo Henriksen har tidligere på sommeren hentet en anden midtbanespiller fra Vendsyssel i form af Ayo Simon Okosun.

- Vi glæder os over, at det er lykkedes os at hente Bjarke Jacobsen fra Vendsyssel FF.

- Jeg er rigtig stolt over, at vi kan hente en spiller af Bjarke Jacobsens kaliber og glæder mig enormt meget til, at han tiltræder 1. januar 2018.

- Jeg betragter det som et scoop, at vi kan få ham til AC Horsens, siger Bo Henriksen til klubbens hjemmeside.

Bjarke Jacobsen spillede i FC Nordsjælland, FC Helsingør og AB, inden han skiftede til Vendsyssel.

Han har desuden spillet tre kampe og scoret et enkelt mål på U20-landsholdet.