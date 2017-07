Landstræner efter EM-sejr: Nu lever vi til det sidste

Lettelsen var stor hos de danske fodboldkvinder, der overlevede et belgisk pres og vandt åbningskampen 1-0.

Landstræner Nils Nielsen og det danske kvindelandshold åbnede søndag EM med en sejr over Belgien.

Selv om danskerne var presset i bund i store dele af kampen, så vandt Danmark 1-0 på en tidlig scoring fra Sanne Troelsgaard.

Med sejren lever håbet om en plads i kvartfinalerne før de to sidste gruppekampe mod de hollandske EM-værter og Norge.

- Vi skal bare have et point i hver, og så er vi videre, siger Nils Nielsen.

- Vi kan også vinde begge - det vil være sjovt, men det er ikke nødvendigt.

- Sejren over Belgien har givet os en chance for at nå kvartfinalen hele vejen til den sidste kamp i puljen, siger landstræneren.

Nils Nielsen var godt tilfreds med den danske indledning, der hurtigt udmøntede sig i en scoring, da Troelsgaard headede bolden i mål efter et frispark fra Pernille Harder.

Men herefter overtog Belgien styringen med flere nærgående forsøg.

- Vi vidste på forhånd, at det ville blive sådan en kamp.

- Selv om alle folk tror, at Belgien er et hold, man bare vader hen over, så har de spillet uafgjort mod England på udebane.

- De har fået fantastiske resultater i EM-kvalifikationen, og det er et hold, man ikke skal undervurdere. De to andre hold i gruppen får også sit at se til, vurderer landstræneren.

Angriberen Nadia Nadim havde et par fine muligheder for at skabe ro i kampen mod Belgien med en scoring, men før pausen brændte hun en dobbeltchance.

I anden halvleg havde hun også et forsøg lige på målmanden.

- Jeg er bare tilfreds med de tre point, selv om vi ikke spillede en supergod kamp, siger Nadim.

- Til en slutrunde er der ikke nogen nemme modstandere. Belgien spillede godt, og de andre kampe bliver ligeså vanskelige.

- Nu tager vi et skridt ad gangen, og i øjeblikket er jeg tilfreds med sejren, siger hun.

Sin egen træfsikkerhed er en anden sag.

- Jeg er skuffet over ikke at score. Jeg kom frem til chancerne, og det vil jeg altid gøre. Men der er plads til forbedring, skal vi ikke sige det, lyder det fra Nadim.

Danmark møder torsdag de hollandske EM-værter, der åbnede turneringen med en 1-0-sejr over Norge i gruppe A.

Dermed har Danmark og Holland hver tre point og Belgien og Norge nul.

De to bedste hold fra gruppen går videre til kvartfinalerne.