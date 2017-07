Landstræner hylder sin særlige målscorer: - Jeg under Sanne dét mål

Nils Nielsen var særligt glad for, at det netop var Sanne Troelsgaard, der sikrede Danmark sejren i EM-åbningskampen mod Belgien.

- Jeg er utrolig glad for, det var hende der scorede.

Sådan lyder ordene fra landstræner Nils Nielsen om den enlige danske målscorer efter sejren over Belgien i Danmarks første kamp ved EM i Holland.

- Jeg under Sanne dét mål, fordi hun af de årsager, som vi alle kender, jo ikke var med ved det sidste EM, siger han.

Her hentyder landstræneren til, at Sanne Troelsgaard måtte melde afbud kort før afrejse til EM i Sverige for fire år siden, da hun mistede sin far.

Dedikerer målet til sin far

Sanne Troelsgaard har tidligere fortalt TV 2 SPORT, at kampen mod Belgien, med tankerne på sin far, ville blive noget helt særligt, og derfor er hun også ekstra glad for sit mål søndag aften.

- Det betyder alt. Målet i dag var bestemt til far, siger hun.

Troelsgaard har flere ritualer både før, under og efter kampen, hvor hun mindes sin far, og det ingen undtagelse i aftes.

Jeg tror aldrig, jeg har været så træt efter en landskamp Sanne Troelsgaard

- Jeg kiggede lige op efterfølgende, og det var prikken over i’et, siger den danske målscorer.

- Da bolden var oppe i luften, tænkte jeg, at jeg bare må springe ind i den. Derefter havde jeg ti spillere over mig. Jeg lagde allernederst i bunken, det var en vanvittig fed følelse.

Historisk scoring

Målet er Sanne Troelsgaards nummer 38 i den rød-hvide landsholdstrøje, og at det falder netop i en EM-åbningskamp, glæder landtræneren.

- At hun kan lave det mål, gør, at vi får den første sejr i en åbningskamp nogensinde, tror jeg. Det er jo dejligt historisk for hende, siger Nils Nielsen.

Selvom Sanne Troelsgaard er glad for sin scoring og ikke mindst den danske sejr, så var åbningskampen en affære, der lige skal rystes af kroppen.

- Jeg tror aldrig, jeg har været så træt efter en landskamp. Jeg kiggede op på uret, og der var 10 minutter tilbage, og jeg syntes egentlig, det var lang tid. Der fik forsvaret mig råbt op nogle gange, så det var godt, jeg havde dem. Og så at der kun var to minutter lagt til, det var dejligt.

Nils Nielsen er ikke nærig med roserne til sin målscorer.

- Hun er en motor uden lige, uanset hvor hun spiller og bruger sine kræfter, er det til holdets bedste altid. Hun har arbejdet sindssygt hårdt for det her hold hele vejen gennem kvalifikationen, siger han.