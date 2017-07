Ny Barca-træner afviser stjernekøb: - Vi har de bedste spillere

Neymar, Messi og Suárez. Foto: ALBERT GEA / Scanpix Denmark

Træner Ernesto Valverde afviser, at Barcelona er ved at hente Marco Verratti i Paris Saint Germain.

Der er en ny cheftræner i Barcelona, han hedder Ernesto Valverde, og han har ikke travlt med at hente nye spillere til sin trup i dette transfervindue.

Spanieren er faktisk så glad for sine spillere, at han mandag grinte, da en journalist spurgte ham om, hvorvidt han vil forstærke truppen.

- Jeg er mere end glad for den måde, som tingene ser ud på, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP, da han blev spurgt til, om der er planer om at hente Paris Saint Germains italienske stjerne Marco Verratti til Catalonien.

- For mig er de bedste spillere dem, vi allerede har i omklædningsrummet. Jeg er glad for spillerne, deres arbejde og deres indstilling. Jeg er ligeglad med spillere, der er andre steder end i Barcelona.

Valverde fremhævede desuden Barcelonas giftige offensive duo, der består af Luis Suarez, Neymar og Lionel Messi.

- Messi er en unik spiller, og lige meget hvordan jeg vælger at bruge ham, så vil han blomstre. Han vil have den rolle, som han plejer, og den vil han udfylde godt.

- Vi har både brug for ham til at skabe chancer og som en afslutter, hvor han virkelig gør en forskel, sagde han til AFP.

Truppen rejser til USA onsdag på træningstur, hvor der skal spilles kampe mod Manchester United, Real Madrid og Juventus.

Den 53-årige træner blev hentet til klubben i maj.

Han skal forsøge at gøre det bedre for Barcelona end sidste sæson, hvor klubben måtte se både mesterskabet og Champions League-trofæet gå til ærkerivalerne fra Real Madrid.

Valverde fik en kontrakt gældende for to sæsoner - med option på yderligere et år.

Han spillede fra 1988 til 1990 nogle få kampe for Barcelonas førstehold.

Senere røg han til ligakonkurrenten Athletic Bilbao, hvor han spillede størstedelen af sin aktive karriere.

Som træner har Valverde været forbi en lang række klubber - de seneste fire år har han siddet på bænken hos Athletic Bilbao, der i den seneste sæson sluttede som nummer syv i den spanske liga.