Sverige tager første point fra Tyskland i 22 år

Caroline Seger (tv) tackler Lina Magull fra Tyskland. Foto: DANIEL MIHAILESCU / Scanpix Denmark

Pulje B ved EM i kvindefodbold føres overraskende af Rusland efter mandagens kampe.

Mandag tørnede de to finalister fra OL sammen ved EM i kvindefodbold, da Sverige skulle forsøge at få revanche for nederlaget på 1-2 til Tyskland i Rio.

Det blev dog en målfattig en af slagsen, da det ikke lykkedes for nogen af de to EM-favoritter at score, og kampen sluttede 0-0.

Men på trods af de manglende mål, så var der tempo i kampen og masser af underholdning.

Tyskerne, der har vundet EM de seneste seks gange, kom bedst fra start, men som halvlegen skred frem, kom Svenskerne bedre med.

I anden halvleg var der chancer til begge hold, men der kom ingen scoringer.

Resultatet kan svenskerne være bedst tilfredse med, da det er første gang i 22 år, at Sverige får point mod Tyskland.

I dagens anden kamp i den stærke pulje B, var det Italien og Rusland, der mødte hinanden.

Rusland kom bedst fra start, da Elena Danilova efter ni minutters spil skabte en chance ud af ingenting og satte bolden ind ved nærmeste stolpe.

Et kvarters tid senere var russerne igen på spil, da Elena Morozova øgede føringen til 2-0.

Man skulle helt hen til det 88. minut, før italienerne fik hul på bylden, og i overtiden pressede italienerne på for en udligning, men russerne slap med skrækken og kan sætte tre point ind på kontoen.

Det var desuden russernes første sejr i en EM-slutrunde nogensinde. Det tog Rusland 13 forsøg, før det lykkedes at få en sejr ved et EM.

Det betyder, at Rusland nu fører puljen. Tyskland og Sverige ligger toer og treer, og Italien har nul point i bunden.

Danmark, der søndag tog en sejr over Belgien, møder torsdag de hollandske EM-værter, der åbnede turneringen med en 1-0-sejr over Norge i gruppe A.

Dermed har Danmark og Holland hver tre point. Belgien og Norge har nul.

De to bedste hold fra gruppen går videre til kvartfinalerne.

Danmark møder torsdag Holland. Kampen kan ses på TV 2 fra klokken 20:35.