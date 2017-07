Brøndby henter dansk anfører fra U21-EM

U21-landsholdets anfører gennem flere år, Lasse Vigen, skifter til Brøndby. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Efter at have forsøgt i flere transfervinduer har Brøndby skrevet kontrakt med Lasse Vigen Christensen.

Midtbanespilleren Lasse Vigen Christensen er ny spiller i Brøndby.

Alka Superligaens tophold meddeler tirsdag, at man har sikret sig Danmarks anfører fra

U21-EM på en fire år lang kontrakt. Han skifter fra engelske Fulham, som han har spillet for siden 2012 med en enkelt afstikker til Burton på en lejeaftale.

Dermed råder Brøndby over både Vigen og Christian Nørgaard på den centrale midtbane. De to har spillet sammen gennem flere år på de danske ungdomslandshold og udgjorde således også en duo under U21-EM i juni.

Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, har længe forsøgt at kapre Vigen, siger han til Brøndbys hjemmeside.

- Vi har i flere transfervinduer forsøgt at hente Lasse til klubben. Vi ser ham som en spiller, der kan løfte Brøndby yderligere og tilføre vores midtbane og trup endnu mere dynamik med sin løbevillighed og professionelle indstilling.

- Han er en spiller, som har prøvet rigtig meget i en ung alder, og den erfaring tager han med sig til Brøndby.

- Han står for hårdt arbejde, og han sætter holdets succes før sin egen, og derfor ser vi ham som et rigtig godt match til de værdier, vi bygger på i Brøndby, siger Troels Bech.

Den 22-årige fighter fortæller, at Brøndbys spilkoncept under Alexander Zorniger har været med til at lokke ham hjem til Danmark.

- For mig er en tryg base og et godt spilkoncept vigtige ting. Et spilkoncept, jeg har spillet før, og som jeg ved, jeg kan præstere i og gøre en forskel i. Det er bare nogle af de få ting, der gør, at jeg glæder mig til at spille for Brøndby, siger Lasse Vigen.

Midtbanespilleren træner for første gang med sine nye holdkammerater tirsdag eftermiddag.

Tidligere har han spillet for Esbjerg og FC Midtjylland. Han er den dansker efter Jonas Kamper, som har spillet flest ungdomslandskampe.