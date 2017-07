Chelsea forlænger med mestertræner

Antonio Conte førte i sidste sæson Chelsea frem til mesterskabet. Foto: John Sibley / Scanpix Denmark

Antonio Conte har været træner for Chelsea en enkelt sæson, og han vandt Premier League i den sæson.

Manager Antonio Conte fra de engelske mestre i fodbold, Chelsea, skriver under på en ny toårig kontrakt med klubben. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- Jeg er meget glad for at have indgået en ny kontrakt med Chelsea. Vi arbejdede meget hårdt vores første sæson for at opnå noget fantastisk, som jeg er meget stolt af, siger han.

- Nu må vi arbejde endnu hårdere for at blive på toppen.

- Klubbens fans har givet mig så meget opbakning, siden jeg kom til klubben, og det er vigtigt, at vi bliver ved med at lykkes i fællesskab.

Manageren kom til Chelsea for et år siden fra et job som italiensk landstræner, og han vandt Premier League i sin første sæson i spidsen for Chelsea.

Sæsonen bød på 30 sejre, og 13 af sejrene var i træk, hvilket er ny klubrekord.

Det blev også til en finale i pokalturneringen.

Conte er tidligere landsholdsspiller for Italien, og han spillede i Juventus fra 1991 til 2004.

Den 47-årige træner har også været træner for Juventus, som han vandt Serie A med tre år i træk.

Chelsea er i øjeblikket ved at forberede sig på en træningstur til Kina og Singapore, hvor holdet skal spille kampe imod Arsenal, Bayern München og italienske Inter.