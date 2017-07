Ekspert om specielt dansk EM-mål: - Jeg bliver helt rørt

Sanne Troelsgaard har udviklet sig meget, siden hendes far døde for fire år siden. Det mener ekspert, der er rørt efter Troelsgaards scoring.

Sanne Troelsgaard scorede søndag Danmarks og kampens enlige mål i EM-opgøret mod Belgien, og lige efter scoringen var en specielt person i hendes tanker. Hendes afdøde far.

For fire år siden, kort før EM slutrunden i 2013, mistede Sanne Troelsgaard sin far, der havde været en stor støtte for hende. Det var noget, der tog hårdt på den daværende Brøndby-anfører, der endte med at vælge slutrunden fra.

En af de personer, der var tæt på Sanne Troelsgaard for fire år siden, var Malene Marquard, der under EM-slutrunden i år er ekspert for TV 2 SPORT.

Det påvirker hende at høre Sanne Troelsgaards og hendes tvillingesøsters reaktioner efter målet mod Belgien, som kan høres i indslaget øverst i artiklen.

- Jeg bliver helt rørt af det der. Det har stor betydning for Sanne at lave det mål. Jeg var rigtig tæt på hende i 2013, da hun stod med den her beslutning før EM. Hun var anfører i Brøndby, og jeg så, hvad det var ved at gøre ved hende som spiller.

- Hun var ved at stoppe karrieren, fordi det tog rigtigt hårdt på hende. Jeg tror først, at det er nu, når man ser hende efterfølgende i år, at det går op for en, hvad det egentlig har gjort ved hende, siger Malene Marquard.

- Det har gjort enormt meget for Sanne, både som person, men især som spiller på banen. Hun er meget mere i nuet. Hun er meget mere bevidst om sin karriere, om sine valg og hvad hun vil. Og det har virkelig gjort, at Sanne har taget et skridt op rangstigen.

Sanne Troelsgaard overvejede at stoppe karrieren, men sådan gik det som bekendt ikke.

Hun fortsatte, og nu er hun ikke blot en profil på det danske kvindelandshold, men også for sit klubhold, svenske FC Rosengård.

Om den danske landsholdsspiller scorer flere mål under EM-slutrunden i Holland, må tiden vise. I første omgang har hun to gruppespilskampe mere mod henholdsvis Holland på torsdag og Norge på mandag til at gøre forsøget.

