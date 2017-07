Fandt lykken uden for dansk fodbold: - Jeg har ikke fortrudt et sekund

Jens Jønsson i kamp for sin tyrkiske klub mod KAA Gent Foto: Scanpix

Jens Jønsson skiftede sidste sommer AGF ud med Konyaspor i Tyrkiet. Et skifte han kalder den bedste beslutning, han nogensinde har truffet.

Indtil august 2016 havde Jens Jønssons klubskifter ikke ligefrem været af den slags, der krævede store flyttekasser eller mange timers sprogkurser.

Inden han kom til AGF som ungdomsspiller i 2005, havde midtbanespilleren spillet i Viby IF og Lyseng. Alle tre klubber hvis træningsbaner enhver fodboldspiller på en løbetur kan nå forbi i det sydvestlige Aarhus.

Derfor var skiftet til Konyaspor i den tyrkiske Süper Lig første rigtige klubskifte for Jens Jønsson efter fem år på førsteholdet i AGF.

- Jeg havde været 23 år i Danmark og i Aarhus, så det var også på tide, at der skete noget nyt på den front. Skulle jeg udvikle mig rent fodboldmæssigt, havde jeg det sådan, at så skulle jeg også udvikle mig rent personligt, siger Jens Jønsson om den underskrift, han i slutningen af august satte på en to-årig kontrakt med option for endnu et år.

Og som samtidig betød et skifte fra en tryg hverdag i smilets by til Tyrkiets syvende største, Konya.

- Fra at jeg var relativt meget i tvivl, da jeg skrev under, så har jeg ikke fortrudt det et sekund. Jeg vil godt gå så langt som at sige, at det er det bedste, jeg har gjort i mit liv, siger den tidligere AGF’er, der nåede over 120 kampe i den hvide trøje.

Scanpix Foto: Jens Jønsson har spillet 35 kampe for Konyaspor i denne sæson

En melding, der langt fra kommer fra alle de danskere, der har stiftet bekendtskab med tyrkisk fodbold. Listen er efterhånden lang af spillere med rødbedefarvet pas, der ikke har fundet fodboldlykken i Tyrkiet.

Det fik for år tilbage spillerforeningens formand, Thomas Lindrup, til at advare danske spillere mod at skifte til landet.

I månederne inden Jens Jønsson tog mod sydøst, spillede han i AGF sammen med en af de danskere, der kom fra Tyrkiet med et uheldigt indtryk.

Martin Spelmann var inden sit skifte til AGF på kontrakt i tyrkiske Gençlerbirliği S.K. og var i længere tid frosset ude i klubben, alt i mens forskellige trænerne kom og gik.

Worst case var jeg ikke ville få løn et par måneder, og så måtte jeg rykke videre til et andet sted Jens Jønsson

- Med Spelmann var det på sin vis et skræmmebillede og så alligevel ikke. For udover det med de prøvede at presse ham ud, snakkede han kun godt om det, siger Jens Jønsson.

- Så på den måde var det ikke fordi, at jeg frygtede noget. Jeg havde bare den indstilling, at worst case var, at jeg ikke ville få løn et par måneder, og så måtte jeg rykke videre til et andet sted.

Sin løn har Jønsson fået – og meget mere end det. For Konyaspor, der i denne sæson vandt pokalturneringen og endte som nummer ni i den bedste række, har kun budt på positive oplevelser for aarhusianeren.

- Folk er utroligt imødekommende og hjælpsomme, og rent sportsligt er det et skridt eller to op, så det har virkelig været en fornøjelse, siger han.

Jens Jønsson var en del af det landshold, der sidste år deltog ved De Olympiske Lege i Rio de Janeiro Foto: Scanpix

Danske spillere som Thomas Dalgaard, Jonas Troest og Rajko Lekic har alle erfaret, at der i Tyrkiet kan være en anden opfattelse af mandskabsbehandling og indgåede aftaler end i Danmark.

Men Jens Jønsson har i Konyaspor været forskånet for kaotiske og impulsstyret trænere og ledere, som mange forbinder tyrkisk fodbold med.

- De vil hellere investere i infrastrukturen i klubben, når det går godt i stedet for at kaste pengene efter dyre spillere. Det har været super fedt. Det har været meget professionelt, siger han.

Ikke bare har forholdene på banen gjort indtryk på midtbanespilleren. Det samme har den fodboldkultur, han er blevet en del af i Europas tredje folkerigeste land.

- Der bliver altså larmet fra første sekund til det sidste, hvor hele stadion er med. De gange, hvor jeg har siddet på bænken, har jeg ikke set meget fodbold, der har jeg bare kigget op på fansene. Det er voldsomt, siger han.

Derfor er det en fortrøstningsfuld Jens Jønsson, der netop er begyndt opstarten igen i Konyaspor og har taget hul på kapitel nummer to af sit fodboldeventyr.

- For bolden er, når alt kommer til alt, trods alt ligeså rund i Tyrkiet, som den er i Danmark, siger Jens Jønsson.