Kontroversiel angriber stoppede karrieren - ændrede mening få timer senere

Antonio Cassano skrev for godt en uge siden kontrakt med Hellas Verona. Foto: FILIPPO VENEZIA / Scanpix Denmark

Antonio Cassano er alligevel klar for sin nye klub, Hellas Verona, i den kommende Serie A-sæson.

Den tidligere italienske landsholdsspiller Antonio Cassano har alle dage været kendt for at være en lidt speciel type, og den 35-årige angriber viser nu igen, at han har et omskiftelige sind.

For en uge siden skrev han under på en kontrakt med den nyoprykkede Serie A-klub Hellas Verona. Det fortrød han efterfølgende, og tirsdag morgen fortalte han medspillere, familie og venner, at han ville indstille karrieren.

Men få timer senere havde han ombestemt sig, og nu er han alligevel klar til at tørne ud for klubben i den kommende sæson.

- Jeg var meget træt, og i et øjebliks svaghed ville jeg stoppe min karriere, men så ombestemte jeg mig. Hvis jeg havde taget beslutningen (om at stoppe, red.), så havde jeg begået en dum fejltagelse, siger han på et pressemøde ifølge AP.

I sine yngre år blev angriberen betragtet som et af de største talenter i sin årgang, men sammenstød med managere i adskillige klubber, han har repræsenteret, har medført, at karrieren aldrig blev som spået.

Angriberen har dog tidligere tørnet ud for prominente klubber som Roma, Real Madrid, AC Milan og Inter.

Det blev til 39 kampe for Italien, og han scorede 10 mål.

Cassano blev løst fra sin kontrakt med Sampdoria i januar, og han har ikke spillet fodbold siden.