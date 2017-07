Skifter til italiensk fodbold efter ti år i Liverpool

Lucas rejser til Italien. Foto: PAUL ELLIS / Scanpix Denmark

Brasilianeren nåede at spille 350 kampe for Liverpool, og han scorede syv mål.

Brasilianeren Lucas Leiva skifter til Lazio fra Liverpool. Det skriver Liverpool på sin hjemmeside.

Leiva er den spiller i Liverpool, der har spillet der længst. Han kom til Anfield i 2007 fra brasilianske Gremio.

Lazio blev nummer fem i Serie A i den seneste sæson, og Leiva er hentet ind som erstatning for argentineren Lucas Biglia, som er blevet solgt til AC Milan.

På trods af at han aldrig rigtig blev fast mand på Liverpools midtbane, så nåede Leiva at spille 350 kampe for klubben.

Han scorede syv mål i sin ti år lange karriere i klubben, men det var dog kun det ene, der blev scoret i Premier League.

Lucas Leiva er desuden noteret for 24 kampe for det brasilianske landshold.

Ifølge det britiske medie Sky, så har den 30-årige brasilianer kostet den romerske klub cirka 42 millioner kroner.