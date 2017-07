Spansk fodboldboss anholdt i korruptionssag

Angel Maria Villar Foto: NACHO DOCE / Scanpix Denmark

Spansk politi har anholdt Angel Maria Villar og hans søn som led i efterforskning af korruptionssag.

Det spanske fodboldforbunds hovedkvarter bliver tirsdag ransaget af spansk politi, og præsidenten for det spanske fodboldforbund er tilbageholdt.

Det rapporterer blandt andre nyhedsbureauet Associated Press (AP) og spanske El Pais.

Ifølge AP oplyser politiet, at de har anholdt både præsidenten, Angel Maria Villar, dennes søn Gorka Villar,samt tre andre repræsentanter fra fodboldforbundet.

Det drejer sig om vicepræsident for forbundets økonomi, Juan Padron, samt to ledere fra det regionale forbund på Tenerife.

Politiet oplyser, at de fem mænd er anholdt under anklager om korruption.

- I Spanien bliver loven opretholdt, lovene er de samme for alle, og ingen - ingen - er hævet over loven, udtaler Spaniens minister for uddannelse, kultur og sport, Inigo Mendez de Vigo, ifølge AP.

Angel Maria Villar er desuden vicepræsident for både det internationale fodboldforbund, Fifa, og det europæiske forbund, Uefa.

Sidste år stillede Angel Maria Villar Llona op som til præsidentvalget i Uefa, men trak sidenhen sit kandidatur.

- Jeg har modtaget stor støtte, men efter grundige overvejelser har jeg besluttet mig for at trække mit kandidatur til præsidentposten i Uefa, sagde dengang 66-årige Villar.