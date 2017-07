Stort tab for Danmark: EM-profil ude resten af turneringen

Janni Arnth har pådraget sig et træthedsbrud og er færdig ved EM-slutrunden i Holland.

Se Danmark-Holland torsdag kl. 20:35 på TV 2 og TV 2 PLAY

De danske fodboldkvinder må finde en ny forsvarskonstellation frem til holdets anden gruppekamp ved EM.

Forsvarsspilleren Janni Arnth er nemlig færdig ved slutrunden efter at have pådraget sig et træthedsbrud i foden. Sådan lyder meldingen fra den danske EM-lejr i Holland.

- Det var ikke det fedeste. Vi fik lavet et ekstra tjek, fordi hun havde smerter i foden, indleder landstræner Nils Nielsen ved tirsdagens træning.

Herefter fik de foretaget en scanning yderligere af foden for at se, om der skulle være noget i vejen.

- Det havde vi egentlig ikke nogen forventning om, for det så fornuftigt ud. Sundhedsstaben kunne så fortælle mig i går aftes, at vi er nødt til at sige stop her for Janni.

I Danmarks åbningskamp ved slutrunden startede hun i centerforsvaret og var med til at sørge for en 1-0-sejr over Belgien. Nu må Niels Nielsen se bort fra hende i resten af turneringen, der fortsætter med anden gruppekamp torsdag aften mod Holland.

- Jeg fik tænkt lidt over det, og det er klart, at Janni er en vigtig brik for os og har været det hele tiden. Hun er en spiller, der fylder meget både på og uden for banen. Så det er ikke helt simpelt, men på den anden side havde vi også en kamp mod England lige inden, hvor hun heller ikke spillede, hvor det så fint ud forsvarsmæssigt.

- Vi finder en løsning og spiller videre derfra, men det er klart, det ikke gør vores chancer større, slår landstræneren fast.

Den 30-årige Linköpings FC-spiller står noteret for 76 landskampe siden debuten i 2010.