Chelsea er enige med Real Madrid om stjernekøb

Chelsea har fået godkendt sit bud på Alvaro Morata. Foto: Tony Gentile / Scanpix Denmark

Chelsea bekræfter, at klubben er enig med Real Madrid om et køb af angriberen Alvaro Morata.

Det bekræfter det engelske mesterhold på sin hjemmeside.

- Chelsea og Real Madrid er blevet enige om betingelserne for Alvaro Moratas skifte til Stamford Bridge.

- Klubskiftet afhænger af, at han forhandler sine personlige betingelser på plads og gennemgår et lægetjek, skriver Chelsea.

Tidligere onsdag meddelte det spanske medie Cadena Ser ifølge nyhedsbureauet AFP, at klubberne var enige.

Cadena Ser oplyste også, at Morata selv var blevet enig med Chelsea om betingelserne for en kontrakt.

- Han er blevet enig med Chelsea, og lige nu kigger han efter et fly til London, lød det fra Cadena Ser.

Ifølge mediet, som sædvanligvis er velorienteret om tingenes tilstand i Real Madrid, vil Alvaro Morata forlade Real Madrids træningslejr i USA så hurtigt, som det er muligt.

Cadena Ser meddelte, at Chelsea har indvilget i at betale omkring 594 millioner kroner for den 24-årige spanske angriber.

- Real Madrid får 80 millioner euro, og handlen vil blive underskrevet, så han bliver Stamford Bridge-spiller, oplyste Cadena Ser.

Real Madrid hentede Morata tilbage fra Juventus for et år siden.

Han kender Chelsea-manager Antonio Conte fra sin tid i Juventus.