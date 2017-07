Dansk stortalent rejser med Chelsea til Kina - store profiler bliver hjemme

Andreas Christensen er vendt tilbage til Chelsea efter at have været udlejet til Borussia Mönchengladbach. Foto: PATRIK STOLLARZ / Scanpix Denmark

Tre af Chelseas stjerner rejser ikke med på træningstur til Asien, og det kan indikere et farvel til klubben.

Diego Costa, Nemanja Matic og Kurt Zouma var ikke med på passagerlisten, da Chelsea offentliggjorde, hvem der skal med til Asien.

Andreas Christensen skal til gengæld med på rejsen, der begynder i kinesiske Beijing.

Den danske landsholdsspiller er efter to års udlejning til tyske Borussia Mönchengladbach tilbage i London-klubben.

Til gengæld virker flere andre spillere til at være på vej væk. Der er spekuleret i, at Costa skal være mest interesseret i at skifte til sin gamle klub Atlético Madrid. Den 28-årige Chelsea-angriber var heller ikke med, da holdet begyndte træningen i sidste uge.

Midtbanespilleren Nemanja Matic er længe blevet rygtet til Manchester United, hvor han kan blive genforenet med José Mourinho, der tidligere har været manager for serberen i Chelsea.

- Han er Chelsea-spiller. Jeg kan ikke snakke om ham. Vi er nødt til at respektere spilleren, klubben, manageren og ejeren, sagde Mourinho, da han fik spørgsmål om Matic tidligere på ugen.

Den talentfulde stopper Kurt Zouma er også spået en mulig afgang, og igen er United en mulig destination.

Endnu en Chelsea-stjerne skal heller ikke med til Asien, men det var mere ventet. Belgieren Eden Hazard bliver i London for at få behandling for en ankelskade.

Tyske Antonio Rüdiger, der lige er skiftet til klubben, er i første omgang ikke med, men kan tilslutte sig Chelsea-truppen i Singapore i næste uge. Chelsea, som lørdag møder Arsenal i en testkamp i Beijing, rejser afsted med følgende spillere:

Thibaut Courtois, Willy Caballero, Eduardo, Marcin Bulka, César Azpilicueta, Gary Cahill, David Luiz, Andreas Christensen, Tomas Kalas, Jake Clarke-Salter, Fikayo Tomori, Marcos Alonso, Victor Moses, Cesc Fàbregas, N'Golo Kante, Mario Pasalic, Lewis Baker, Kyle Scott, Pedro, Willian, Kenedy, Charly Musonda Jr, Jeremie Boga, Michy Batshuayi og Loïc Rémy.