FC København overvejer at satse på kvindefodbold

FC København kan måske jagter DM-titler hos kvinderne fremover. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

FCK ser kvindefodbold som interessant og følger udviklingen tæt. Tankerne vækker jubel i DBU og i Brøndby.

Hidtil har "Slaget om København" været forbeholdt mandlige fodboldspillere, men snart kan kvinderne også komme til at opleve den intense atmosfære, som lokalopgørene fører med sig.

Mens Brøndby er danmarksmester på kvindesiden, overvejer FCK at etablere et kvindehold.

Det sker i kølvandet på det arbejde, som Dansk Boldspil-Union (DBU) har sat i værk med kvindekommissionen.

- Vi følger udviklingen inden for kvindefodbolden meget tæt, og jeg har blandt andet mødtes med Lykke Friis om det arbejde, der er i gang i kvindekommissionen, ligesom vi har dialog med forskellige interessenter omkring det.

- Vi synes, at kvindefodbold er interessant, og vi følger udviklingen på området. Nu kigger vi videre på det, og så må vi se, hvad det ender med, siger FCK-direktør Anders Hørsholt til Politiken.

Det vækker glæde hos Lykke Friis, medlem af DBU's kvindekommission samt tidligere klima-, energi- og ligestillingsminister for Venstre.

- Ser man på top-10 på den europæiske klubrangliste, er det kun Manchester United, der ikke har et kvindehold.

- Hvis man tror, det er et udtryk for, at klubpræsidenterne i Bayern München og Manchester City er blevet feminister over natten, tror jeg, man tager grundigt fejl. Det er ikke en kvindekamp, men en fodboldkamp. Det er for at styrke klubbens appel til begge køn, siger Lykke Friis til Politiken.

I mesterklubben Brøndby tager de godt imod tankerne fra FCK.

- Det er fantastisk på to måder: Den ene er muligheden for at få et derby mellem Brøndby og FCK i kvindefodbolden - det kan være med til at skabe interesse og trække tilskuere til. Det arbejder vi meget for.

- Den anden er, at det vil være et fantastisk godt signal for kvindefodbold i Danmark, at de store klubber løfter ligaen i flok. Det kunne vi trænge til, siger Christian Taylor, kommerciel leder af Brøndbys kvindeafdeling, til Politiken.

Han drømmer om rivalopgør med mere end 1000 tilskuere i 3F Ligaen, hvor gennemsnittet i sidste sæson var på 133 i grundspillet.