FC København legede med ilden i CL-kvalifikationen

Federico Santander i nærkamp med Kristian Vallo fra Zilina. Foto: Per Kjærbye / Scanpix Danmark

FC København er videre til næste runde i Champions League-kvalifikationen med samlet 4-3 over Zilina fra Slovakiet.

Onsdag aften spillede FC København sig med nød og næppe videre til tredje kvalifikationsrunde i Champions League, da holdet tabte 1-2 til Zilina fra Slovakiet.

Første kamp i Slovakiet vandt københavnerne 3-1, og derfor var resultatet nok til at bringe FC København videre.

Det blev en nervepirrende kamp for FC Københavns fans, da slovakkerne gav de danske mestre kamp til stregen om billetterne videre i kvalifikationen.

Fra kampens begyndelse var det dog FC København, der tog teten og satte sig på det hele.

Allerede efter ét minuts spil, var Pieros Sotiriou tæt på en scoring, men han fik ikke ordentligt ram på bolden, og den røg forbi målet.

Sotiriou var igen tæt på i det 12. minut, hvor han lidt udenfor feltet sendte bolden mod det fjerneste hjørne, men skuddet blev overplaceret med en meters penge.

FC København pressede på, men stik imod spil og chancer var det slovakkerne, der fik scoret det første mål.

Det skete i det 19. minut, hvor angriberen Yusuf Otubanjo fik bolden ved baglinjen efter et hjørnespark.

Nigerianeren valgte ikke at aflevere bolden, men gik i stedet mod mål, hvilket snød FC København-spilleren Ján Gregus fuldstændigt. Otubanjos afslutning ramte Robin Olsens fod og gik efterfølgende ind.

Scoringen tændte en ild i københavnerne, og få minutter efter Otubanjos mål fik Federico Santander en stor chance for at udligne, da han helt fri fik bolden ved straffesparkspletten. Men han sparkede forbi målet.

To minutter inde i anden halvleg kom udligningen så, da Pierre Bengtsson fik et skub i ryggen i feltet. Benjamin Verbic skulle eksekvere, og det gjorde han sikkert til højre for målmand Ales Mandous.

Men slovakkerne var ikke færdige endnu.

I det 57. minut kom forsvarsspilleren Filip Kasa først med hovedet på et hjørnespark, og han headede sikkert Zilina foran 2-1.

Så lugtede slovakkerne blod, og FC København var rystede. Især forsvaret så nervøst ud, og det spredte sig til resten af holdet, mens slovakkerne pressede på for den vigtige scoring til 3-1, der ville medføre forlænget spilletid.

I overtiden satte Zilina det sidste stormløb ind mod københavnernes mål, men FC København slap med skrækken, og kampen endte 2-1 til slovakkerne.

I tredje kvalifikationsrunde venter makedonske FK Vardar på FC København.