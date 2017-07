Forsvarsklippe er tvivlsom til vigtigt EM-opgør

Simone Boye i kamp mod England. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Et overbelastet knæ kan holde Simone Boye fra at spille mod Holland. Landstræneren afventer skadessituationen.

Danmarks chancer for et godt EM-resultat mod Holland har muligvis lidt endnu et knæk. Forsvarsklippen Simone Boye træner ikke med i landsholdets sidste træning forud for kampen mod værtsnationen.

Det er et overbelastet knæ, der driller forsvarsspilleren, som spillede alle 90 minutter i 1-0-sejren over Belgien i Danmarks første kamp.

Derfor kan landstræner Nils Nielsen se frem til at skulle lave ændringer i sin startopstilling, hvis det viser sig, at Simone Boye ikke kan spille.

- Vi har lidt udfordringer. Hvordan vi lige skal gribe kampen an, er vi afklarede på, men vi er nødt til at afvente til i morgen, inden vi kan afsløre, hvem der spiller, siger landstræneren til TV 2 SPORT.

Det kan derfor vise sig, at Danmark måske skal spille med to nye i forsvaret.

Viceanfører Janni Arnth, der ligeledes spillede fuld tid mod Belgien, er meldt ude af resten af turneringen, fordi hun har pådraget sig et træthedsbrud i foden. Her er der dog allerede en afløser på plads, melder Nils Nielsen.

- Det er egentlig på plads. Hjemmefra har vi forberedt os på hvad som helst, hvis der kom en skade her eller der. Så ved vi, hvad vi skal gøre. Det, der er udfordringen, er at få det hele til at passe sammen, og ikke kun finde en erstatning for Janni. Vi skal også have resten til at passe sammen. For Janni er Janni, og hvem, der nu kommer ind for at spille i stedet for, er en anden type spiller. Og det kan være, at det skal matches lidt, for det kan være, at der er en konstellation, der er bedre, hvor det får betydning for, at vi måske også skal skifte et andet sted.

EM-kampen mellem Holland og Danmark kan ses på TV 2 torsdag fra kl. 20.45.