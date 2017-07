Glad Mourinho er klar til at blive 15 år på Old Trafford

Manchester Uniteds portugisiske manager vil bringe den stabilitet tilbage, der var under Sir Alex Ferguson.

Siden legendariske Alex Ferguson i 2013 stoppede som manager for Manchester United efter 27 år på posten, har tre personer forsøgt at videreføre skottens succes.

Nu sidder José Mourinho på posten, og han vil genindføre den stabilitet, der var under Fergusons tid i klubben.

Før Mourinho kom til Manchester United, blev først David Moyes og siden Louis van Gaal fyret.

- Jeg vil sige, at jeg er klar til de næste 15 år her. Hvorfor ikke, spørger portugiseren i et interview med ESPN.

Mourinho har aldrig tidligere i sin karriere brugt mere end tre sammenhængende år i en klub, før han er skiftet.

- Den her klub var i så mange år lig med Alex Ferguson. Folk vænnede sig til det, og alle kunne se, hvor meget succes den stabilitet førte med sig.

I sin første sæson hos Manchester United vandt Mourinho både den engelske Liga Cup og Europa League.

- Nu er det mit andet år her, og forhåbentligt kan jeg give klubben den stabilitet, som den søger. Jeg vil gøre mit bedste for at gøre mig fortjent til at blive her, siger manageren.

Han mener dog, at Fergusons 27 år i samme klub er en bedrift, der bliver svær at gentage.

- Sir Alex Fergusons karriere er unik, mener jeg. Jeg tror ikke, det er muligt at gentage, siger den 54-årige manager.

Manchester United har ikke vundet Premier League, siden Alex Ferguson gik på pension i 2013.

Lige nu er klubben på turné i USA, hvor holdet spiller træningskampe. Torsdag møder holdet Manchester City i en kamp, der bliver spillet i Houston.