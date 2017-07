Leicester-keeper vil kæmpe med Schmeichel om spilletid

Jakupovic kom til Hull i juli 2012 og spillede 22 kampe for Hull i Premier League i sidste sæson. Foto: Lee Smith / Scanpix Denmark

Leicester har hentet Hull-målmanden Eldin Jakupovic, som vil slås med Kasper Schmeichel om spilletid.

Leicester har onsdag forstærket truppen med målmanden Eldin Jakupovic fra nedrykkerholdet Hull.

Den 32-årige keeper har skrevet under på en treårig aftale med Premier League-mesterholdet fra 2015/2016-sæsonen.

Det bekræfter begge fodboldklubber på sine hjemmesider onsdag. Ingen af klubberne meddeler noget om overgangssummen.

Jakupovic kom til Hull i juli 2012 og spillede 22 kampe for Hull i Premier League i sidste sæson.

- Jeg glæder mig meget over, at aftalen endelig er underskrevet. Jeg glæder mig til at være en del af noget specielt her, og jeg kan ikke vente på min første kamp, siger Jakupovic til Leicesters hjemmeside.

- Jeg ved fra start af, at det kommer til at blive svært for mig, fordi Kasper Schmeichel er en af de bedste keepere i Premier League. Jeg skal kæmpe og er her for at blive bedre, siger han.

Jakupovic er Leicesters tredje nye spiller denne sommer. Tidligere er Hull-spilleren Harry Maguire og Sevilla-anføreren Vicente Iborra skiftet til Leicester.

I løbet af fem sæsoner i Hull nåede Jakupovic at spille 55 kampe. Det blev i perioden også til to lejemål i Leyton Orient i de lavere divisioner.