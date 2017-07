Bendtner skabte sure miner over manglende jubel - nu hyldes han

Nicklas Bendtner havde ondt i ryggen under kampen mod Dundalk på Lerkendal Stadion. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Nicklas Bendtner deltog ikke i jublen, da Rosenborg i forlænget spilletid scorede og sikrede sig avancement i kvalifikationen til Champions League.

Det holdt hårdt for Rosenborg i onsdagens hjemmekamp mod Dundalk i Champions League-kvalifikationen.

Først i den forlængede spilletid lykkedes det for de norske mestre at sikre sig videre avancement, da Nicklas Bendtners konkurrent i Rosenborg-angrebet, Mathias Vilhjalmsson, brage hjemmeholdet foran 2-1. Dermed vandt nordmændene samlet med 3-2.

Et moment, der ganske naturligt skabte vild eufori blandt både spillere og tilhængere på Lerkendal i Trondheim. Undtagen hos én spiller: Danske Nicklas Bendtner.

Man kan jo se, at Nicklas har et godt fodboldhoved, og at han gør de andre gode Rosenborg-træner, Kåre Ingebrigtsen

For mens alle holdkammeraterne jublede vildt, så listede Bendtner nemlig roligt tilbage på egen banehalvdel. Og så begyndte spekulationerne.

For nægtede Nicklas Bendtner virkelig at juble, blot fordi den indskiftede konkurrent i Rosenborg-angrebet scorede det afgørende mål?

- Nicklas havde en god grund. Han droppede fejringen, fordi han havde ondt i ryggen. Der er ingen krig mellem os. Tværtimod. Forholdet mellem Nicklas og jeg er vældig godt. han er en af mine bedste venner, og vi tager ofte ud og drikker kaffe sammen, siger islandske Matthias Vilhjalmsson til Dagbladet og fortsætter:

- Nicklas er en fantastisk spiller, som har lært mig meget. Jeg vil gerne spille fra start, men ikke på bekostning af ham. jeg håber, vi kan spille sammen fra start. Måske med Nicklas på midtbanen, siger han med et smil.

Også den tidligere danske landsholdsangriber understregede efterfølgende, at der ikke er kurrer på tråden mellem de to.

- Matthias er en god ven og en god fodboldspiller. Det var en fantastisk følelse at se hans hovedstød gå i mål, selvom jeg ikke orkede at tage del i fejringen, siger Nicklas Bendtner.

Træneren hylder Bendtner

Rosenborg BK's træner Kåre Ingebrigtsen var efter kampen yderst glad og lettet over, at sejren kom i hus. Og med et glimt i øjet vil han nu overveje idéen om Bendtner på midtbanen:

- Der kommer mange gode idéer fra den kant, men 'Matti' har også mange dårlige idéer. Men det her kan måske godt fungere. Man kan jo se, at Nicklas har et godt fodboldhoved, og at han gør de andre gode. Han kan fungere i flere roller, siger Kåre Ingebrigtsen til Dagbladet.

Rosenborg-chefen var yderst tilfreds med sin danske angriber, der på trods af en skade, lavede et stort stykke arbejde for holdet.

- Nicklas fik et smæld i ryggen tidligt i kampen, men han klarede alligevel at flytte sig rundt og gøre et fantastisk arbejde for os. Ikke mindst på dødbolde. Om et par dage er han nok god igen og klar til kamp, siger Ingebrigtsen og fortæller, at han oplever et Rosenborg-angreb i perfekt balance:

- Nicklas gør ekstremt meget godt for os. Det samme gør Matthias.

I næste runde i kvalifikationen til Champions League venter enten Celtic eller Linfield.