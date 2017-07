Brøndby er videre i EL-kvalen efter skuffelse

Brøndbys solide sejr fra første opgør var nok til at sende dem videre i Europa League-kvalifikationen. Foto: Anders Kjærbye / Scanpix Danmark

Brøndby havde et 2-0-resultat med fra det første opgør i anden runde hjemme mod finske Vaasa, og derfor overlevede Brøndby 1-2-nederlaget på udebane.

Brøndby er sikker på at få østeuropæisk modstand i de to kampe i tredje runde, da enten kroatiske Hajduk Split eller bulgarske Levski Sofia bliver modstanderen.

Efter blot 11 minutter gik det galt for de danske gæster.

Brøndbys defensiv fik ikke lukket ned for Jerry Voutilainen, der i høj fart tog et længere dybdeløb. Voutilainen modtog en pasning, og han passerede Brøndby-keeper Benjamin Bellot.

Det var ikke den bedste debut for den tyske målmand, der var med i stedet for Frederik Rønnow, men han kunne dog se sin kollega i Vaasa-målet lide endnu mere fem minutter senere.

Hany Mukhtar tog et hjørnespark, og Vaasa-keeper Marko Meerits fik på forunderlig vis fumlet den høje bold i mål, da han simpelthen tabte bolden ind i målet, da han forsøgte at gribe og holde bolden.

1-1 betød samlet Brøndby-føring på 3-1.

Finnerne var dog ikke færdige.

Fem minutter før pausen blev Ebrima Sohna sendt afsted, og midtbanespilleren fra Gambia hamrede bolden i mål til 2-1-føring til Vaasa.

Finnerne pressede resten af halvlegen på for en scoring mere.

Det lykkedes dog Brøndby at holde stand mod Vaasa, der jagtede yderligere to scoringer, og Brøndby kom også under pres i anden halvleg.

Det skyldtes ikke mindst, Brøndby efter 51 minutter fik tjekkiske Jan Kliment vist ud med direkte rødt kort.

Det skete efter en situation, hvor en finsk spiller faldt til jorden.

Derefter lignede det en opgave op ad bakke for Brøndby, men med en halv time igen var der ikke scoret, og Brøndby var stadig foran sammenlagt uden på nogen måde at imponere spillemæssigt.

Vaasa havde ofte for nemt ved at spille sig igennem Brøndbys defensiv, men det lykkedes ikke finnerne at score de to nødvendige mål, som ville sende Vaasa videre i turneringen.

Efter tredje runde venter to playoffkampe, før man ved, hvilke hold der er klar til gruppespillet i turneringen.

Kampene i tredje kvalifikationsrunde spilles 27. juli med returopgør 3. august.