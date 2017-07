Brøndby lejer tysk venstreback i RB Leipzig

Anthony Jung er 25 år og har spillet for Leipzig siden år 2013. Foto: ROBERT MICHAEL / Scanpix Denmark

Brøndby lejer Anthony Jung, der tidligere har spillet under Brøndbys cheftræner, Alexander Zorniger.

Superligaklubben Brøndby IF har forstærket forsvaret med den 25-årige venstreback Anthony Jung, som klubben har lejet i RB Leipzig.

Det oplyser Brøndby på sin hjemmeside.

Anthony Jung har underskrevet en etårig lejekontrakt og skal dermed udlejes for anden sæson i træk, efter at han sidste år tørnede ud for FC Ingolstadt. Her blev det til 16 Bundesliga-optrædener i sæsonen.

- Anthony Jung er en erfaren spiller med Bundesliga-kampe på CV’et fra seneste sæson, så vi er rigtig glade for udsigten til at se ham i Brøndby-trøjen denne sæson, siger sportsdirektør Troels Bech til Brøndbys hjemmeside.

Anthony Jung har tidligere spillet under den nuværende Brøndby-træner, Alexander Zorniger, der trænede RB Leipzig fra 2012 til 2015.

Og det glæder Troels Bech at få endnu en spiller ind, der kender systemet.

- Med en lejekontrakt er det vigtigt, at spilleren kan tilpasse sig hurtigt og kan indgå i spillestilen. Zorniger og Jung kender hinanden fra en fælles fortid i Leipzig, så det er et helt klart plus, at vi får en spiller ind, der ved, hvordan vi spiller, og hvilke krav der bliver stillet til ham, siger han.

Brøndbys nyerhvervelse er også glad for at tilslutte sig de blågule.

- Jeg er meget begejstret ved tanken om at skulle spille i Brøndby IF og vise, hvad jeg kan. Jeg kender træneren, og jeg kender spillestilen og træningsmetoderne, så jeg kommer ikke til at bruge lang tid på at vænne mig til spillet, siger den nye venstreback.

Anthony Jung får nummer 3 i Brøndby og har første træning med klubben lørdag.