Landstræneren forbandet over nederlag: - Det kan vi ikke bruge til en skid

Danmark tabte EM-kampen mod Holland med 1-0 i en kamp, hvor danskerne ellers vadede i chancer i anden halvleg.

Se EM-skæbnekampen søndag kl. 20:45 på TV 2 og TV 2 PLAY

Landstræner Nils Nielsen var forbandet efter det danske EM-nederlag til Holland, men samtidig fortrøstningsfuld efter en god dansk anden halvleg.

Det eneste, der manglede, var bare en scoring i 0-1-nederlaget. Som man kan se i klippet over artiklen, var det ikke fordi, Danmark ikke var i stand til at skabe chancerne.

- Vi lagde et fornuftigt tryk på den i anden halvleg og gjorde alt, vi overhovedet kunne. Jeg synes, spillerne fightede røven ud af bukserne og fik lagt det tryk, der skal til. Vi fik de muligheder, vi skulle bruge, men vi fik ikke puttet den i kassen. Så står man med nul point, og det kan vi ikke bruge til en skid, siger Nils Nielsen til TV 2 SPORT.

Det positive er, at Norge tidligere på dagen overraskende floppede mod Belgien, som vandt med 2-0.

Resultatet betyder nemlig, at Danmark kan nøjes med uafgjort i sidste gruppekamp mod nordmændene, såfremt storfavoritten Holland ikke taber til belgierne.

- Vi skal bare vinde den næste kamp og se, hvad det rækker til, siger landstræneren.

- Vi fik rettet det i pausen, go spillerne viste det mod, der skal til for at vinde. Vi får bare ikke sparket de der bolde ind. De viser ikke noget i anden halvleg, og så skal vi fandeme bare score på dem. Det gjorde vi ikke, men jeg er 100 procent tilfreds med indsatsen i anden halvleg, og hvis vi kan spille sådan mod Norge, kan vi godt risikere at få tre point.

Danmarks EM-skæbne afgøres på søndag i kampen mod Norge, som kan ses på TV 2 klokken 20:45.