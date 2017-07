Norsk EM-fiasko hjælper Danmark

Norge tabte sin anden kamp ved EM til Belgien og er tæt på at have udspillet sin rolle i turneringen.

Se Danmark-Holland på TV 2 og TV 2 PLAY kl. 20:45

Belgien kom tilbage på sporet efter åbningsnederlaget til Danmark ved EM.

Norge blev nemlig overraskende besejret med 2-0, hvormed nordmændene nu står noteret for nul point efter to kampe. Belgiens mål blev scoret af Janice Cayman og Elke Van Gorp.

Den belgiske sejr betyder, at Danmark har særdeles gode kort på hånden i forhold til at nå frem til kvartfinalen.

En sejr over de hollandske EM-værter i aftenens kamp vil med sikkerhed sende Danmark videre, men selv hvis det bliver det nederlag, kan Danmark formentlig selv afgøre det i den sidste kamp mod Norge. Et enkelt point kan sågar vise sig at række.

- Det betyder, at de har en chance mere, og det kan give ro fra starten. Der kommer et tryk, som de skal ind og modstå, og har man den her viden om, at det ikke behøver være afgørende i aften, kan det tage lidt af nerverne, siger TV 2 SPORT's ekspert Malene Marquard.

Danmark møder Holland klokken 20:45, og kampen kan ses på TV 2.