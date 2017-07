PSG-træner: - Vi skal hente en af verdens fem bedste spillere

PSG-træner Unai Emery sammen med Lucas Moura. Foto: FRANCK FIFE / Scanpix Denmark

Paris Saint-Germains træner, Unai Emery, ser gerne Barcelonas Neymar komme til den franske klub.

Den franske fodboldklub Paris Saint-Germain er meget interesseret i at hente den brasilianske stjerne Neymar til Frankrigs hovedstad fra Barcelona.

Det har klubben flere gange givet udtryk for over sommeren, og klubbens cheftræner, Unai Emery, mener, at der skal spillere af Neymars kaliber til klubben, hvis drømmen om at løfte Champions League-trofæet skal realiseres.

- Hvis vi (Paris Saint-Germain, red.) vil konkurrere med klubber som Bayern München, FC Barcelona og Real Madrid om at vinde Champions League, så er vi nødt til at købe en af de fem bedste spillere i verden, siger den spanske træner ifølge AFP.

- Neymar har forbedret sit spil massivt, og i dag er han en af de fem bedste spillere i verden.

Neymar har en frikøbsklausul på mere end halvanden milliard kroner i Barcelona.

Pariserne har været sat i forbindelse med flere store spillere over sommeren.

Også Monacos 18-årige komet, Kylian Mbappé, og Arsenals chilenske stjerne, Alexis Sánchez, er blevet nævnt i forbindelse med franskmændenes ønskeliste.

- (Alexis, red.) Sanchez og (Kylian, red.) Mbappe er store spillere, og Mbappe er desuden franskmand. Jeg vil gerne have franskmænd i denne franske klub, siger Emery.

- Vores præsident arbejder hårdt for at tiltrække topspillere, og vores fans forventer også en spiller af højeste kaliber til at supplere det talent, vi allerede har i klubben.

Pariserklubben, der i den seneste sæson blev nummer to efter Monaco i den bedste franske række, er for tiden på træningslejr i USA.