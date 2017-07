Svensk læge forklarer forbinding, der fik folk til at spærre øjnene op

Olivia Schoughs forbinding har tiltrukket stor opmærksomhed efter svenskernes åbningskamp ved EM i fodbold.

Svenske Olivia Schoughs fik et godt gammeldags trælår, da de svenske kvinder mødte Tyskland.

Midtbanespilleren var i infight med tyske Kristin Demann, men det var svenskeren, som blev hårdest ramt. Det var dog ikke skaden og episoden, som fik opmærksomhed, da hun måtte forlade banen efter 56 minutter. Det var derimod den forbinding, som hun havde fået på.

En noget alternativ forbinding mod trælåret. Foto: TV 2 SPORT

Den gjorde, at Schough måtte humpe af banen og ned på sin plads på sidelinjen. Men ifølge holdets læge er der en god forklaring på, hvorfor hun blev bundet ind på den måde.

- Vi har god erfaring med at give hende behandling på den måde. Vi bøjer knæet maksimalt for at opretholde mobiliteten, når hævelsen kommer, siger landsholdslæge Mats Börhesson til svenske Expressen.

- Ved at gøre det på den måde, bliver det ikke vanskeligt at bøje knæet senere.

Det kan godt se spændende ud for det utrænede øje Mats Börhesson, svensk landsholdslæge

Landsholdlægen kan sagtens forstå de mange spørgsmål og sjove kommentarer, som der er kommet efter forbindingen, men forklaringen er altså helt reel.

- Det kan godt se spændende ud for det utrænede øje, men faktum er, at vi har gjort det i de mesterskabskampe, vi har spillet indtil videre. Vi har erfaring med, at det er en metode, der fungerer, siger Mats Börhesson.

Det går bedre for Schough, som deltog i halvdelen af træningen onsdag og vil træne helt med torsdag.

Sverige spillede uafgjort i mod Tyskland i sin åbningskamp, da resultatet blev 0-0. Næste kamp er fredag aften, når svenskerne skal møde Rusland.