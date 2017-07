Vraget og skuffet dansker holder afstand i EM-lejren

Nanna Christiansen havde regnet med at spille på den defensive midtbane under EM. Mod Belgien var hun bænket.

Det har taget hårdt på landsholdsspilleren Nanna Christiansen, at hun blev vraget til åbningskampen mod Belgien ved EM.

Den målfarlige Brøndby-spiller havde frem mod EM-slutrunden i Holland fået flere kampe på den defensive midtbane, og derfor havde hun regnet med at starte inde.

Nanna Christiansen var derfor lettere rystet, da hun før åbningssejren over Belgien fik at vide, at hun startede på bænken.

- Den havde jeg ikke set komme, og jeg blev rigtig ked af det. Jeg skulle lige tage mig sammen.

- Jeg er jo ikke interesseret i, at resten af holdet skal påvirkes af min reaktion.

- Når jeg er sammen med de andre, prøver jeg at være positiv, og så er jeg bitter, når jeg er på værelset, siger Nanna Christiansen før torsdagens gruppekamp mod de hollandske EM-værter.

- Det er da rart at tale med nogle af de andre spillere, men jeg vil helst afreagere på banen. Så det er godt, når træningen er hård. Jeg vil gerne vise, at jeg er klar.

- Bagefter har jeg måske trukket mig lidt mere ind på værelset og ikke været så meget i fællesrummet, forklarer hun.

Landstræner Nils Nielsen har frem mod EM været udfordret på den defensive midtbane, efter at Julie Trustrup Jensen blev langtidsskadet.

En af løsningerne har været at trække den offensivt stærke og målfarlige Nanna Christiansen ned på den defensive midtbane.

Mod Belgien var Line Sigvardsen Jensen ene om at spille den position.

- Nils ville prøve at omskole mig, så jeg kunne være defensiv midtbane, og det var jeg med på, for jeg vil gerne have spilletid. Jeg har forsøgt og gjort mit bedste.

- Det kræver stadigvæk tilvænning, og jeg har en masse at lære på den plads, men det kommer ligeså stille.

- Jeg kan godt mærke, at mine kvaliteter er i det offensive, og jeg bliver sat lidt på prøve i det defensive, forklarer Nanna Christiansen.

Alligevel havde Brøndby-spilleren regnet med en startplads.

- Det var bygget op til, at jeg skulle spille. Men jeg fik at vide dagen før, at vi kun skulle spille med en defensiv midtbane og to angribere. Vi vandt over Belgien, så taktisk var det klogt nok.

- Men jeg synes, at det var hårdt at blive valgt fra. Det kan være, at han ændrer taktik til gruppekampene mod Holland og Norge, så vi spiller med to defensive midtbanespillere.

- Her tror jeg, at vi kommer til at have et lidt mere defensivt udgangspunkt, da det er to dygtige hold. Jeg kæmper og håber, at jeg bliver valgt, siger Nanna Christiansen.

Spørgsmål: Tror du, at du får en rolle på banen til EM?

- Det ved jeg ikke. Den sidder stadig i mig, og nu kan alt ligesom ske. Jeg ved ikke, hvad Nils tænker, siger hun.

Landstræner Nils Nielsen forstår Nanna Christiansens reaktion.

- Det er klart, at man bliver skuffet, hvis træneren disponerer anderledes, end det man selv lige ønsker.

- Men Nanna er professionel, og hun er klar til at spille næste kamp, hvis det bliver nødvendigt, siger landstræneren.

Torsdagens hollandske modstandere åbnede søndag EM-turneringen med en 1-0-sejr over Norge i gruppe A, mens Danmark slog Belgien med samme cifre.

Dermed har Danmark og Holland hver tre point før torsdagens duel. De to bedste hold fra gruppen går videre til kvartfinalerne.

Der er kampstart klokken 20.45 i Rotterdam.