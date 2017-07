Zilina-træner spår FCK videre succes i Europa

FCK er videre efter en samlet sejr på 4-3 over MSK Zilina fra Slovakiet.

FCK var langt fra imponerende, da holdet onsdag spillede sig videre i kvalifikationen til Champions League.

Hjemme blev det til et nederlag på 1-2, men efter en sejr på 3-1 i første kamp mod MSK Zilina fra Slovakiet lykkedes det alligevel at komme videre.

Men selv om FCK ikke imponerede hjemme i Parken, så spår Zilinas træner, at FCK vil få en god europæisk sæson.

- Det er et godt hold og et meget erfarent hold, og jeg vil gerne sige tillykke til FC København. Jeg er sikker på, at de nok skal nå langt, siger Zilina-træner Adrian Gula til tipsbladet.dk.

Træneren kunne selv glæde sig over, hvad han så sit hold præstere onsdag aften i København.

- Vi gjorde, hvad vi kunne, og det var kun meget små marginaler, der blev afgørende. Det var en rigtig god kamp, og vi kan se tilbage på vores præstation med stolthed, siger han.

- Vi spillede mod et erfarent og dygtigt hold, og jeg synes, vi gjorde det godt. De erfaringer kan vi tage med os videre og gøre det endnu bedre næste gang. Vi er glade for at kunne konstatere, at vi kan være med på det her niveau, siger Adrian Gula.

FC København møder i næste runde Vardar Skopje fra Makedonien. De slog overraskende Malmö FF ud af kvalifikationen.