Afrikanske fodboldmesterskaber skubbes til om sommeren

Cameroun er forsvarende mestre af AFCON. Foto: GABRIEL BOUYS / Scanpix Denmark

Ligesom EM og VM vil Africa Cup of Nations fremover blive afviklet om sommeren i stedet for om vinteren.

Sent torsdag aften kom der godt nyt til særligt de franske og engelske ligaklubber.

Hvert andet år må de nemlig midt i sæsonen afgive læssevis af spillere til de afrikanske fodboldmesterskaber, Africa Cup of Nations, men det bliver ikke tilfældet fremover.

Fra 2019 skal turneringen nemlig spilles i de europæiske sommermåneder i stedet for i januar og februar. Det meddeler Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF).

De seneste to dage har CAF's eksekutivkomité været samlet i Rabat for at drøfte ændringer af turneringen.

Ud over at rykke spilledatoerne til juni og juli har man også besluttet sig for at øge antallet af deltagere fra 16 til 24 - ligesom man i Europa gjorde forud for EM-slutrunden i 2016.

Udvidelsen betyder, at næsten halvdelen af alle afrikanske lande vil kvalificere sig. Det udvander kvalifikationsturneringen, men sikrer flere kampe for mindre lande på den største scene.

I forbindelse med udvidelsen slår CAF fast, at antallet af lande, der er godkendt til at kunne afholde mesterskaberne, er reduceret.

Blandt de forkastede ændringsforslag finder man muligheden for at kunne afholde mesterskaberne udenfor Afrika og for at kunne invitere lande fra andre kontinenter til at deltage.

2019-udgaven af Africa Cup of Nations afholdes i Cameroun, der er forsvarende mester.