Amerikansk fodboldliga indfører videodommere

David Ousted og resten af MLS-spillerne får fornøjelsen af videodommere. Foto: Ron Chenoy / Scanpix Denmark

Bashkim Kadrii, David Ousted og de øvrige MLS-spillere kan nu se frem til, at dommerne får videohjælp.

Når spillerne i USA's bedste fodboldrække, Major League Soccer (MLS), fra 5. august går på banen, bliver det formentlig med færre frustrationer over dommerfejl.

Dommerne vil fremover få hjælp af videodommere i form af det såkaldte VAR-system. VAR står for "video assistant referee".

- Introduktionen af VAR er kulminationen på mere end tre års research og test af videoteknologi, som er lavet af MLS og professionelle dommere, lyder det fra organisationen bag MLS.

- Vi har testet VAR i mere end 100 kampe på forskellige stadioner i hele landet, og det har givet uvurderlig feedback til systemet og til dommerne.

VAR blev med blandet succes testet på den store scene under Confederations Cup i juni og juli.

Fifa-præsident Gianni Infantino erklærede det efterfølgende som et tiltag, der havde gjort mini-slutrunden mere retfærdig.

Systemet fik blandt andet kritik for at forsinke spillet. I en situation tog det mere end fire minutter for dommeren først at ændre et gult til et rødt kort - for derefter at give det til en helt anden spiller, fordi det i første omgang var tildelt den forkerte.

I MLS kan videodommerne komme i spil i fire tilfælde: I situationer omkring mål, straffespark, direkte røde kort eller tvivlstilfælde om, hvilken spiller der begik en forseelse.

Videodommere er allerede flittigt benyttet i USA i flere andre sportsgrene. Det ses tydeligt i amerikansk fodbold, hvor holdene i NFL kan tage en challenge, hvis de mener, at dommerne har begået en fejl.

VAR er allerede indført i den australske A-league. Her har tvivlsomme videokendelser flere gange givet anledning til stor debat.