Chelsea bekræfter køb af spansk angriber

Den spanske angriber skifter de varme omgivelser i Spanien ud med de koldere tilstande i England. Foto: FRANCISCO BONILLA / Scanpix Denmark

Alvaro Morata forlader de forsvarende Champions League-mestre fra Real Madrid.

Alvaro Morata kan kalde sig Chelsea-spiller.

Fredag bekræfter det engelske mesterhold, at kontrakten om den 24-årige spanske angribers skifte fra Real Madrid er underskrevet.

Alvaro Morata har underskrevet en femårig kontrakt, efter at han gennemgik et lægetjek, og han forventes at støde til Chelsea-truppen inden for kort tid.

- Vi er glade for, at Alvaros kontraktunderskrivelse er færdiggjort, og vi byder ham velkommen til klubben. Vi er sikre på, at han kan gøre et stort indtryk for Chelsea, og vi ser frem til at se ham i aktion, Chelseas tekniske direktør, Michael Emenalo, til Chelseas hjemmeside.

For to dage siden bekræftede Chelsea, at klubben var enig om et køb af spilleren i Real Madrid, og at spillerens personlige kontraktforhold samt et lægetjek ventede.

Ifølge det spanske medie Cadena Ser og AFP er der tale om et køb til 80 millioner euro (ca. 594 millioner kroner.).

- Jeg er så glad for at være her. Det er en utrolig følelse at være en del af denne store klub. Jeg ser frem til at arbejde hårdt, score så mange mål, jeg kan, og vinde så mange trofæer, som muligt, citeres Alvaro Morata for at sige til Chelseas hjemmeside.

Alvaro Morata scorede 20 mål i 43 kampe for Real Madrid i den seneste sæson, da Real Madrid vandt både det spanske mesterskab og Champions League.

Han har scoret ni gange i 20 landskampe for Spanien.

Alvaro Morata begyndte sin ungdomskarriere i Atlético Madrid, men skiftede til Real Madrid, hvor han begyndte på klubbens reservehold.

Frem til 2014 var han en del af førsteholdstruppen, men spillede derefter to sæsoner i Juventus.

Før den forgangne sæson skiftede han tilbage til Real Madrid.