Dansk EM-profil skal scannes: - Jeg var grædefærdig

Skaderne vælter ind over landsholdet. Endnu en forsvarsprofil døjer med smerter.

Det danske landshold har en sort sky hængende over hovedet.

I nederlaget til værtsnationen Holland kom forsvarsspilleren Mie Leth Jans til skade med sin ankel til sidst i kampen, og hun har siden været plaget af smerter.

- Jeg havde rigtig, rigtig ondt i går. Det skal jeg blankt erkende. Der var jeg grædefærdig, for det gjorde virkelig ondt. Jeg tror også kun, at jeg kom op at stå, fordi Simone Boye rev mig op, fordi det var i de sidste minutter. Jeg var ikke lige i stand til at løbe til sidst, jeg har ondt i dag og har ikke fået sovet så meget i nat, siger hun til TV 2 SPORT.

Mie Leth Jans er siden blevet røntgenfotograferet, og her kom gode nyheder. Intet i anklen er brækket.

Smerterne er stadig så store, så det er for tidligt at sige, om forsvarsspilleren kan være med til at spille Danmark i kvartfinalen. Den afgørende kamp i det regnskab spilles mandag mod Norge.

Først skal hun MR-scannes for at fastlægge, om der er sket skader på ledbånd.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det gør ondt. Men nu må vi lige se – fordi et slag kan også gøre ondt. Men vi må se, hvad scanningen siger.

Er skaden så slem, at Mie Leth Jans ikke kan deltage mere ved EM-sutrunden, vil hun være den anden dansker, der må takke tidligt af. I forvejen er viceanfører Janni Arnth ude på grund af et træthedsbrud.

Kampen mellem Danmark og Norge kan ses på TV 2 på mandag kl. 20.45.