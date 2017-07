Fodboldkvindernes EM-forsvar knirker og knager

Janni Arnth er allerede færdig ved EM, mens Mie Leth Jans ligger med benet oppe på spillerhotellet i Holland.

Kvindelandsholdets midterforsvar er godt og grundigt udfordret før den kommende skæbnekamp mod Norge ved EM.

Tidligere på ugen måtte landstræner Nils Nielsen konstatere, at Janni Arnth er ude resten af slutrunden med et træthedsbrud i foden. Det blev konstateret efter åbningssejren over Belgien.

I torsdagens nederlag til Hollands EM-værter i Rotterdam vrikkede Arnth-afløser Mie Leth Jans om på foden.

- Der er ikke noget, der er brækket, men vi er nødt til at lave en skanning af hendes ledbånd for at være sikre på, at der ikke er noget, der er røget, siger Nils Nielsen.

Landstræneren erkender, at skadesituationen presser ham.

- Når der ryger to på samme plads, så er vi ved at være der, hvor man skal tænke lidt kreativt. Det generer mig nu ikke, men det må da meget gerne stoppe, siger Nils Nielsen.

Efter en tur på hospitalet i Rotterdam umiddelbart efter 0-1-nederlaget til Holland ligger Mie Leth Jans fredag med benet oppe på spillerhotellet lidt uden for Arnhem.

Hvis skanningerne er positive, er det er håb om, at hun kan blive klar til mandagens nordiske EM-slag mod Norge.

- Hvis det viser sig, at der ikke er sket noget, så må vi se på, hvor stor foden er, når vi nærmer os kampen. Hvis foden kan være i støvlen, så kan hun i princippet godt spille mod Norge, siger landstræneren.

En anden mulighed er at sende rutinerede Line Røddik ind i midterforsvaret ved siden af Simone Boye, der har stået over en del træninger under EM for at tage en skade i opløbet.

Meldingen fra Boye er dog trods alt, at hun har det bedre, og hun spillede da også samtlige minutter mod Holland.

Til gengæld var Barcelona-spilleren Line Røddik lidt overraskende placeret på bænken.

Røddik, der kan ligge til venstre i midterforsvaret og spille venstre back, måtte se på, mens holdkammeraterne tabte til hollænderne. Mod Norge kan hun igen blive en løsning, og det er hun klar på.

- Jeg er ikke så god til at kigge på mine holdkammerater - om jeg er skadet eller bare udenfor - så hader jeg at kigge på. Jeg vil gerne ind på banen og gøre alt for, at vi kan vinde, siger Line Røddik.

- Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel og få det her hold videre til kvartfinalen.

- Jeg tror på mig selv, og at jeg kan styrke det her hold, siger Røddik.

Trods udfordringer i forsvaret allerede op til Holland-kampen forsvarer landstræner Nils Nielsen beslutningen om at bænke den rutinerede Barcelona-forsvarer.

Landstræneren ville have plads i startopstillingen til Cecilie Sandvej i venstre forsvarsside for at dæmme op for Hollands stærke kantspil.

- Jeg valgte Sandvej på grund af hendes kvaliteter. Røddik har andre.

- En af dem er, at hun er meget rutineret. Men det er ikke rutine alene, der gør, at man kan løse en opgave.

- Så beslutningen havde ikke så meget med Røddik at gøre, men mere med Sandvejs kvaliteter at gøre, siger Nils Nielsen.

En, der måske er ramt på selvtilliden i den danske EM-lejr, er højrekanten Julie Troelsgaard.

Hun havde en del muligheder for at komme på måltavlen mod Holland og dermed afværge 0-1-nederlaget i Rotterdam.

- Jeg har vel sovet tre timer i nat. Jeg har kigget op i loftet og tænkt over alle mine chancer. Hvorfor jeg skød der og der.

- Det har været en lang og hård nat, siger Troelsgaard, der trods alt er i bedre humør end torsdag aften.

- Det var godt nok mørkt inde på værelset i nat, men da jeg trak gardinerne fra, kunne jeg se, at solen stod op, siger hun.

Holland topper gruppe A med seks point foran Danmark og Belgien med hver tre. Norge har nul point.

De to bedste hold får adgang til kvartfinalerne.