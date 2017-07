Hovedbrud: Bestemt resultat i Belgien-Holland sender Danmark ud af EM

Nabolandene Holland og Belgien mødes i den sidste gruppekamp. En belgisk sejr på 2-1 sender begge hold videre – og Danmark ud.

Det kan blive overordentligt dyrt, at Danmark brændte et væld af chancer og tabte 1-0 til Holland i den anden gruppekamp ved EM.

Nederlaget betyder nemlig, at Danmark ikke selv har EM-skæbnen i egne hænder inden det sidste gruppeopgør mod Norge.

Resultaterne i de første kampe betyder, at naboerne Holland og Belgien begge kan gå videre fra gruppen efter deres indbyrdes kamp i sidste runde. Hvis Belgien vinder med ét mål samtidig med at begge hold scorer, så vil en storsejr til Danmark end ikke være nok til at sikre en plads i kvartfinalen. 2-1, 3-2, 4-3 eller eksempelvis 5-4 til Belgien vil altså sende Danmark ud af EM, mens både Belgien og Holland går videre – selvom Danmark skulle slå Norge kæmpestort.

I grupperegnskabet kigger man først og fremmest på point. Belgisk og dansk sejr i sidste runde vil resultere i, at både Belgien, Holland og Danmark har seks point.

Derefter kigger man på indbyrdes kampe mellem de tre hold. Her vil holdene alle have vundet én kamp og tabt én kamp.

Derfor kigger man på indbyrdes målscore mellem de tre hold. Det er her, den belgiske etmålssejr inklusive hollandsk scoring kan komme i spil. Det forudsætter, at Danmark også slår Norge – lad os tage udgangspunkt i det samt en belgisk sejr på 2-1, som vil give følgende stilling ud fra den indbyrdes målscore:

Belgien: 6 point. 2 mål for, 2 mål imod. +0 i målscore. Holland:6 point. 2 mål for, 2 mål imod. +0 i målscore. Danmark: 6 point. 1 mål for, 1 mål imod. +0 i målscore.

Her vil alle tre mandskaber have lige antal point og lige målscore, og i tilfælde af lighed ved målforskel, så kigger man på antal scorede mål. Og her vil Holland og Belgien have scoret et mål mere end Danmark i tilfælde af en 2-1-sejr til Belgien. Hvis Belgien i stedet vinder 3-2, så vil de blot have to mål mere end Danmark.

Hele scenariet forudsætter som nævnt en dansk sejr over Norge og en belgisk etmålssejr over Holland, der samtidig SKAL score mindst én gang.

Første- og andenpladsen i gruppen skal i så fald fordeles mellem Holland og Belgien ud fra samlet målscore i gruppen. Her vil belgierne trække det længste strå, fordi de slog Norge med 2-0 mens Holland kun vandt 1-0 over Norge.

Hvad skal vi så håbe på?

Ud over Danmarks mulige exit er det mest interessante, at Belgien kan vinde gruppen. Det er Holland næppe interesseret i, fordi vinderen af gruppen skal møde nummer to i Gruppe B, mens nummer to i Danmarks gruppe skal møde vinderen af Gruppe B.

Hvis det går som forventet, så skal vinderen af Danmarks gruppe møde Sverige, mens nummer to kan se frem til en kvartfinale mod de seksdobbelte europamestre fra Tyskland. Dét er grund nok til at tro, at Holland vil kæmpe en indædt kamp for at vinde gruppen. Og de kan de gøre ved at spille uafgjort mod Belgien eller med en sejr.

Hvis Holland får point mod Belgien, enten ved uafgjort eller sejr, så går Danmark videre fra gruppen ved at slå Norge eller spille uafgjort i den sidste kamp.

Hvis begge opgør ender uafgjort, så vil både Danmark og Belgien have fire point. Derfor kigger man på det indbyrdes opgør, som Danmark jo vandt med 1-0.

Hvad så hvis Belgien vinder 1-0 eller med to mål?

Det mest komplicerede scenarie kommer i spil, hvis Belgien slår Holland med 1-0 eller med to mål. Så SKAL Danmark vinde over Norge, og i dette tilfælde vil både Holland, Belgien og Danmark så have seks point + plus én sejr og ét nederlag i de indbyrdes kampe.

Så skal vi igen kigge på den indbyrdes målforskel. Hvis Belgien vinder 1-0 over Holland, så vil alle tre hold være helt lige med seks point samt et mål for og et imod i de indbyrdes kampe. Antal scorede mål i indbyrdes kampe er også lige, og derfor kigger man på målforskel og antal scorede mål i hele gruppespillet. Det vil sige, at Danmark SKAL score to mål måde Norge og samtidig vinde for at gå videre. En sejr på eksempelvis 2-1 vil bringe Danmark foran Holland på målscore, fordi Holland kun vandt 1-0 over Norge. Belgierne vandt 2-0.

Hvis Belgien slår Holland med 1-0 samtidig med at Danmark vinder 1-0 over Norge, så vil Danmark og Holland være helt lige også på målscore i hele gruppespillet. Det vil bringe fair play-regnskabet i spil, hvor man belønnes for at have modtaget færrest gule og røde kort. Det ser skidt ud for Danmark, der inden de sidste gruppekampe har modtaget hele syv gule kort. Holland har kun fået ét, mens Belgien har fået to.

Hvis Belgien vinder med to mål over Holland, så er Danmark videre med en sejr over Norge. Regnskabet er noget mere simpelt, fordi belgierne vil have en positiv målscore i de indbyrdes kampe, Danmarks målscore vil være neutral mens Hollands vil være negativ.

Når alt kommer til alt

Der er altså lagt op til en indviklet omgang inden den sidste spillerunde mandag aften. Danmark kan hjælpe sig selv mest muligt ved at vinde over Norge, men når alt kommer til alt, så er det mest enkle at håbe på, at:

Danmark point mod Norge samtidig med at Holland får point mod Belgien.

Se hvordan det går mandag aften på TV 2 SPORT og TV 2. Vi sender optakt fra klokken 20, inden Danmark – Norge fløjtes i gang klokken 20:45 på TV 2, mens Holland og Belgien spiller samtidig på TV 2 SPORT.