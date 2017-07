Svensk skisportsby er ramt af fodboldfeber efter sensation

Östersunds sendte Galatasaray ud af Europa League-kvalifikationen. Foto: TOLGA BOZOGLU / Scanpix Denmark

Östersunds FK slog Galatasaray med 3-1 samlet i Europa League. Det har sat den svenske by på den anden ende.

Den svenske provinsby Östersund har to gange været vært for VM i langrend, men torsdag fuldendte byens mindre kendte fodboldhold et stort europæisk mirakel, da mægtige Galatasaray blev sendt ud af Europa League-kvalifikationen.

8000 af byens cirka 50.000 indbyggere var torsdag samlet på byens skistadion for at se returkampen mod Galatasaray på storskærm.

Selv om det var lykkedes svenskerne at vinde med 2-0 på hjemmebane, havde de færreste forventet, at klubben kunne modstå presset fra storklubben i Istanbuls varme.

Men med 1-1 lykkedes det, og Östersunds FK er klar til tredje runde af kvalifikationen.

- En af svensk fodbolds største europæiske overraskelser nogensinde, skrev Aftonbladet i minutterne efter sensationen, mens tabloidkonkurrenten Expressen brugte referencer til "David mod Goliat."

Det tyske telegrambureau dpa kaldte Galatasarays exit for en blamage, mens det svenske telegrambureau TT har udsendt en meddelelse om, hvor og hvornår sensationsholdet lander i Sverige igen.

Östersund-spillerne jubler i Tyrkiet. Foto: ERDEM SAHIN / Scanpix Denmark

På gaderne i Östersund handler samtalen dagen derpå kun om én ting.

- Sikke en stemning. Det føles som om, at det har givet hele byen et boost, der på alle måder er positivt, siger indbyggeren Per-Erik Linde.

- Det er helt mageløst. Jeg skal se mere fodbold nu, siger en anden indbygger, Tobias Olsson.

Også på rådhuset vækker sensationen stor glæde.

- Det er helt vildt. Markedsføringsværdien for byen er svær at måle, men det er helt sikkert højere, end vi tror, siger kommunaldirektøren Anders Wennerberg.

På den sportslige front står Östersund med gode kort på hånden for at nå endnu længere i Europa.

Ved at slå Galatasaray overtog svenskerne nemlig også tyrkernes seedning og skal derfor møde et hold fra Luxembourg i tredje kvalifikationsrunde.

Herefter venter yderligere en runde, før Östersund eventuelt kvalificerer sig til Europa Leagues gruppespil.

/ritzau/TT