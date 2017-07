Chelsea-stjerne sendt på hospitalet efter voldsomt sammenstød

Pedro brager sammen med David Ospina. Foto: DAMIR SAGOLJ / Scanpix Denmark

Pedro måtte lørdag en tur på hospitalet med mistanke om hjernerystelse efter vild kollision med keeper.

Chelsea vandt lørdag 3-0 over lokalrivalerne fra Arsenal i en træningsturnering i Kina, men det er desværre ikke resultatet, kampen vil blive husket for, da Chelsea-spilleren Pedro efterfølgende måtte på hospitalet.

Efter en halv times spil blev en lang boldt sendt mod Arsenals felt, og mens Pedro jagtede bolden, kom Arsenal-keeperen David Ospina flyvende gennem luften for at bokse bolden væk.

Pedro efter sammenstødet med Ospina. Foto: DAMIR SAGOLJ / Scanpix Denmark

Han ramte dog ikke bolden, men Pedros hoved, og spanieren røg i græsset med blodet fossende ud fra ører, næse og mund.

Efter at være blevet behandlet kunne Pedro selv forlade banen, men senere blev han sendt på hospitalet, da der er mistanke om en hjernerystelse.

- Han (Pedro, red.) skulle være ok, men jeg tror, han har fået en hjernerystelse. Derfor valgte vores læger at sende ham på hospitalet, sagde Chelseas manager, Antonio Conte, ifølge AFP efter kampen.

- Det er en skam, for på dette tidspunkt er det ikke godt at blive ramt af sådan en skade, men han skulle blive ok igen, og det er jeg glad for.

Belgieren Michy Batshuayi scorede to mål for Chelsea, og brasilianske Willian stod for en enkelt scoring.

Tirsdag skal Chelsea igen i aktion, når modstanderen hedder Bayern München.