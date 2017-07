EM-træner: Norge vil satse voldsomt på storsejr mod os

Landstræner Nils Nielsen forventer, at Norge vil satse særdeles offensivt i EM-skæbnekamp mandag mod Danmark.

De danske fodboldkvinder kan forvente et norsk landshold, der vil jagte mange mål i mandagens skæbnekamp mod Danmark ved EM.

Kun med en sejr på 3-0 eller mere har nordmændene en chance for at nå kvartfinalerne efter nederlag i de to første gruppekampe mod de hollandske værter og Belgien.

I landstræner Nils Nielsens optik var Norge reelt færdig ved EM, men nordmændene har fået et ekstra liv.

Nils Nielsen henviser til, at Norge teknisk set var ude af slutrunden torsdag aften, da stillingen fortsat var 0-0 mellem Danmark og Holland. Den senere hollandske 1-0-sejr bragte igen nordmændene i spil til kvartfinalen.

- Norge var faktisk ude af EM, hvis vi havde fået point mod Holland.

- Så nordmændene sad og fulgte med i, om vi ville score mod hollænderne. Det gjorde vi ikke, og det har givet dem et gratis liv i turneringen.

- Derfor har de intet at tabe mod os. De var alligevel på vej hjem, mener Nils Nielsen.

- Mod os vil de gå efter den 3-0-sejr, de har brug for, og hvis de er pisseheldige med resultatet i gruppens anden kamp mellem Holland og Belgien, kan de gå videre med 3-0.

- Nordmændene har intet at tabe, for de har spillet dårligt og er blevet svinet til for, at de ikke har fået tingene til at fungere. De kan rette op på det ved at spille en rigtig god kamp mod os, siger landstræneren.

Alle fire hold har en teoretisk chance for at gå videre fra gruppe A før sidste spillerunde.

Holland topper gruppen med seks point, mens Danmark og Belgien følger efter med tre point. Norge har nul.

En norsk 3-0-sejr over Danmark kombineret med et belgisk nederlag til Holland vil sende Norge videre til kvartfinalerne på den bedste indbyrdes målforskel.

Et nederlag vil sende Danmark ud af turneringen, mens uafgjort eller en sejr vil bringe danskerne i spil til en kvartfinaleplads.

Nils Nielsens hold er dog fortsat afhængig af resultatet i Hollands kamp mod Belgien, hvor danskerne skal håbe på Holland.

- Vi skal bruge point mod Norge. Hvis vi ikke får point, er vi færdige, siger Nils Nielsen.

- Men om det bliver et eller tre point er lidt ligegyldigt, for vi er fortsat afhængige af resultatet i den anden kamp.

- Jeg tror nu ikke, at Belgien vinder. Hollænderne vil gerne vinde den gruppe, og det kan de kun gøre ved at få point, siger Nils Nielsen.

Mandagens nordiske skæbnekamp i byen Deventer spilles klokken 20.45. Opgøret mellem Holland og Belgien spilles på samme tidspunkt.