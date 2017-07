FCK-træner afviser flere indkøb trods skader

Ståle Solbakkens trup er presset af skader. Foto: Mikkel Berg Pedersen / Scanpix Denmark

Trods skader og svingende præstationer i et tæt kampprogram er Ståle Solbakken tilfreds med sin FCK-trup.

FC Københavns forsvarende mestre er pressede på skadesfronten, hvor mandskabet især er tyndt besat på højre backpositionen med både Peter Ankersen og Tom Høgli ude med skader.

Derfor var det venstrebenede Nicolai Boilesen, som spillede positionen i lørdagens 3-0-sejr på udebane over Randers FC.

Det kan han meget vel blive ved med. FCK's manager, Ståle Solbakken, kigger nemlig ikke efter nye spillere til positionen, men vil hellere løse situationen med de spillere, han har til rådighed.

- Planen er, at Nicolai Boilesen og måske også unge Mads Roerslev skal dække højre back. Vi skal dog ikke bare kaste Roerslev ind på et hold, der ikke fungerer, siger Ståle Solbakken.

Med både kampe i Alka Superligaen og i kvalifikationen til Champions League er kampprogrammet tætpakket for FCK, og præstationerne har været svingende indtil videre.

Ståle Solbakken slår dog koldt vand i blodet og har heller ikke planer om at foretage indkøb på andre positioner.

- Vi er tilfredse med situationen, som det ser ud lige nu. Vi har en del skader lige nu, men det fungerer jo ikke sådan, at bare fordi vi har skader, og nye spillere ikke fungerer, så køber vi nye med det samme.

Nordmanden var glad for 3-0 sejren i Randers, men han mener, at sejren var større, end den burde.

- Vi vandt 3-0, men det var ikke et retvisende resultat. Vi spillede ok i perioder, men vi er meget langt fra at være, hvor vi skal være, siger Ståle Solbakken.

Han bakkes op af Kasper Kusk, der startede på banen for FCK i sejren over Randers.

- Der var ikke så stor forskel på holdene i dag. Vores angribere var bare skarpere, og vi lukkede af defensivt, og derfor var det også fortjent, at vi vandt, siger Kusk.

FCK skal allerede i aktion igen tirsdag, når mandskabet på udebane i Makedonien møder FK Vardar Skopje i kvalifikationen til Champions League.