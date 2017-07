FCK's mulige kvindesats vækker interesse på landsholdet

Flere EM-danskere der kan være emner i en ny dansk klub. Foto: TOBIAS SCHWARZ / Scanpix Denmark

Barcelonas Line Røddik kan godt se sig selv på et muligt kvindehold i FCK. Landstræneren er også interesseret.

Hvis FC København begynder at satse på kvindefodbold, så kan holdet måske blive en magnet for danske topspillere.

Landsholdsprofilen Line Røddik har længe håbet på, at en dansk klub vil satse på et fuldtidsprofessionelt setup. Og hun kan godt lokkes hjem fra udlandet, hvor hun i øjeblikket er på kontrakt i FC Barcelona.

- Jeg vil gerne se handling fra FCK, før jeg tror på, at det bliver til noget. Men så må de også meget gerne kontakte mig, så skal jeg nok overveje det, siger Line Røddik, der lige nu er en del af det danske EM-landshold i Holland.

- Jeg har løbet rundt i FCK-trøje, dengang jeg var lille, og jeg har været FCK-fan. Det må jeg vist ikke sige højt, for jeg har også spillet i Brøndby, siger midterforsvareren og griner.

29-årige Røddik tørnede ud for FCK's ærkerival på herresiden, Brøndby, indtil 2009, hvor hun indledte et udlandseventyr. Det har bragt hende til Sverige, Frankrig og senest Spanien, hvor hun har kontraktudløb i Barcelona om et år.

Også landstræner Nils Nielsen har midt under EM bidt mærke i FCK's udmeldinger. Når han en dag stopper som træner for kvindelandsholdet, så kunne FCK også lokke ham.

Landstræneren håber, at FCK vil etablere en pigeafdeling og blive en mulig drivkraft i det danske talentarbejde på kvindesiden.

- Jeg synes, at det er så interessant, at jeg vil overveje at deltage i sådan noget, siger Nils Nielsen.

- Jeg har været i FCK som ungdomstræner, og det er jo bare gået en vej med talentudviklingen, siden de fik styr på fundamentet. Det vil være fantastisk at få en pigeklub med ind over, siger landstræneren.

Både Nils Nielsen og Line Røddik mener, at et fuldtidsprofessionelt hold vil give dansk kvindefodbold et enormt løft.

- Det behøver ikke lige være FCK. Mange herreklubber kan gøre en forskel, fordi de har midlerne, faciliteterne og ressourcerne. De kan gøre lidt mere end de kvindehold, der er der lige nu, mener Line Røddik.

- Man kunne selvfølgelig opsætte krav til de klubber, som er der i dag, men det er svært, hvis de ikke har ressourcerne. Viljen er der sikkert, men de kan ikke gøre det mere professionelt.

- Derfor ser man i lande som England og Spanien, at det er de klubber, som har herrehold og dermed lidt flere ressourcer at gøre godt med, der er på vej frem, siger midterforsvareren.

Danmarks største landsholdsprofil, Pernille Harder, tog selv i en tidlig alder til udlandet for at spille fodbold på fuld tid. Dengang som i dag kunne det ikke lade sig gøre at være fuldtidsspiller i den hjemlige 3F liga.

Wolfsburg-stjernen kan derfor sagtens se FCK blive en motor for udviklingen af klubfodbolden på kvindesiden i Danmark.

- Det er positivt, at FCK har fået tanken. Så må vi håbe, at de gør noget ved det, siger Pernille Harder.

- Hvis FCK putter penge i et kvindehold, så vil det gøre noget ved konkurrencen. Så skal Brøndby måske også til at lægge flere penge i sit kvindehold, og det samme er der måske klubber i Jylland, der skal. Det er pengene, der i sidste ende afgør, om den danske liga skal blive bedre, mener Harder.

I øjeblikket forsvinder mange profiler og talenter til udlandet, så snart at de får et tilbud.

- Vi ser de her danske profiler flytter til udlandet i en tidlig alder for at blive udfordret. Hvis de får kontrakter i Danmark, kan man holde på dem.

- Og hvis klubberne pludselig begynder at hente udenlandske spillere, så bliver det endnu mere attraktivt, siger den 24-årige Wolfsburg-stjerne.

Kunne den danske liga så blive interessant for dig?

- Aner det ikke. Lige nu er den ikke interessant. Men det håber jeg da. Det kunne være dejligt, siger Harder.

På mandag skal Pernille Harder, Line Røddik og resten af det danske landshold op imod Norge ved EM. Begge mandskaber har en chance for at nå kvartfinalerne.

De hollandske værter topper gruppe A med seks point foran Danmark og Belgien med hver tre. Norge har nul point. De to bedste hold får adgang til kvartfinalerne.