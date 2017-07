Landsholdets stjerneangriber har udviklet sig: - Hun bliver presset og udfordret

Talentet er uomtvisteligt. Men det er uden for banen, at Nadia Nadim har udviklet sig mest, mener landstræneren.

Nadia Nadim mangler det sidste, før hun for alvor stempler ind i EM-slutrunden i Holland. I hvert fald på banen.

Uden for banen har det offensive es til gengæld vist store fremskridt og spillet en vigtig rolle. Det mener landstræneren, Nils Nielsen. Når han sammenligner med tidligere, er det en anderledes Nadia Nadim, der viser sig frem.

- Jeg synes faktisk altid, at hun har været moden. Men i forhold til at være en del af gruppen er hun modnet. Hun har fundet en rigtig god måde at være til stede på – hun er jo humoristisk, sjov og en glædesspreder. Når det kører for hende, så er hun jo det samme på banen. Så det håber vi, det gør, når vi skal møde Norge, siger Nils Nielsen til TV 2 SPORT og henviser til den afgørende gruppespilskamp, der spilles mandag.

Ifølge landstræneren er der en simpel forklaring på, at Nadia Nadim har udviklet sig. Og den forklaring skal findes et helt bestemt sted.

- Jeg tror bare, at hun har det bedre. Hun er kommet et sted hen klubmæssigt, hvor hun har det godt. Ikke fordi hun ikke havde det i Fortuna Hjørring, men hun bliver presset og udfordret. Ligesom alle de andre piger her, så er hun en af dem, der godt kan lide at blive udfordret. Så vokser hun med det.

I takt med, at Nadia Nadim har udviklet sig, har hun også fået mere ansvar på det danske landshold. Det relaterer sig ikke kun til spillet på banen. Nogle gange skal der betales tilbage uden for banen til holdkammeraterne.

- Nadia ved godt, at hun har et ret stort ansvar på det her hold. Hun har lov til at være ”Nadia”, fordi det giver en masse til de andre. Men de skal også give hende noget tilbage, og de skal i nogle situationer også rydde lidt op efter Nadia. Ligesom de også skal for Pernille Harder. For det er sådan, at når man har de evner, som Nadia har på banen, så skal man også være den, der tør tage nogle chancer. Det gør Nadia og Pernille for os.

- Men det gør så også nogle gange, at de bringer holdet i nogle situationer, hvor der skal ryddes op. Og der skal de betale lidt tilbage uden for banen, og honorere og respektere det, at de andre laver et kæmpe stykke arbejde end dem, som ikke er lige så synligt.

